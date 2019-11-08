Жители США неожиданно получили поздравления ко Дню Святого Валентина

В среду, пользователи мобильных телефонов в США неожиданно получили сообщения с поздравлениями ко Дню Святого Валентина. Об этом передает ВВС News.

В частности, инцидент вызвал озадаченность и неловкость у всех основных операторов в США и затронул как устройства Apple, так и устройства Android.

Компания Syniverse, которая предоставляет услуги крупным телекоммуникационным компаниям, возложила вину за ошибку на "внутренний цикл обслуживания".

Тысячи клиентов T-Mobile, AT&T, Sprint и Verizon рассказали о своей реакции в Twitter.

Некоторые жаловались на неловкие сообщения, отправленные их бывшим партнерам, в то время как другие были потрясены после получения сообщений от родственников или друзей, которые с тех пор умерли.

"Я только что получил сообщение с телефона моей лучшей подруги, единственная проблема в том, что она умерла в феврале", - написал один из пользователей в Twitter.

"Я получил случайный текст вчера вечером в 3 часа ночи от моего отца, говорящего: "Я люблю и поддерживаю тебя", но он сказал, что не помнит, чтобы отправил его, и не помнит, чтобы когда-либо писал его", - добавил другой.

Другие пользователи утверждали, что сообщения были получены еще два года назад.

В заявлении на своем веб-сайте Syniverse принесла извинения 168 149 клиентам, которые пострадали от несчастного случая, заверив их, что проблема решилась.

"Несмотря на то, что проблема была решена, мы находимся в процессе пересмотра наших внутренних процедур, чтобы убедиться, что это больше не повторится, и активно работаем с командами наших клиентов, чтобы ответить на любые возникающие у них вопросы", - сказал представитель компании Уильям Херли.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Великобритании более 400 школ получили сообщения о бомбе в здании.

Также из-за сбоя работы в Facebook, пользователи украинского сегмента жаловались, что не могут без ошибок писать сообщения в мессенджере соцсети.