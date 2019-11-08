Интер покажет сериал "Москва слезам не верит" на новый лад

В понедельник, 18 ноября, в 21:00 на "Интере" стартует 12-серийная остросюжетная драма "Страсти по Зинаиде" производства компании "Киевтелефильм". Это история провинциальной красавицы, которой судьба приготовила множество испытаний. В главной роли – Настя Задорожная. Также в сериале снялись Раиса Рязанова, Андрей Чернышов, Владимир Горянский, Алена Яковлева, Александр Попов, Вера Кобзарь и другие известные актеры. Об этом сообщает пресс-служба "Интер".

Главная героиня – Зинаида Крылова – в юном возрасте осталась круглой сиротой. После предательства любимого человека она разочаровывается в людях и больше не верит в любовь. Девушка понимает, что может рассчитывать только на собственные силы. Она добивается успеха и становится "железной леди". Многие мужчины пытаются завоевать сердце Зинаиды, вокруг нее кипят нешуточные страсти, но покорить эту сильную женщину не так-то просто…

"Сюжет сериала в чем-то перекликается со знаменитой кинолентой "Москва слезам не верит", – рассказывает режиссер Александр Мохов. – Это история о девочке, которая пришла на завод мыть полы, а стала директором предприятия. Зина, как любая нормальная женщина, хочет любви, семьи и детей. Но с головой уходит в работу. Потому что ее один человек предал, другой... В результате она разочаровывается в людях и идет по тому пути, где, как ей кажется, легче выжить".

Исполнительница главной роли Настя Задорожная признается, что история Зинаиды вернула ее в детство: "Действие сериала начинается в 90-е, это было сложное время для большинства людей, в том числе и для моей семьи. Жизнь диктовала свои правила. Все пытались как-то выживать. Мне тогда было лет десять, я очень хорошо помню, как мама бегала в поисках работы, чтобы прокормить семью. Моментами дома реально не было никакой еды. На съемочной площадке я еще раз проживала трудные моменты жизни своей матери. Моя героиня Зина – сильная женщина. Судьба не раз ее бьет под дых, но она умудряется вставать и идти дальше. И как бы ни было тяжело, Зинаида не поступается своими принципами".

Режиссер отмечает, что у самой Насти Задорожной на съемках иногда проявлялся такой же стальной характер, как у ее героини Зинаиды. Для этой роли актрисе пришлось многому учиться: ездить на тракторе, управлять высотным краном на заводе, варить металл электросварочным аппаратом. А еще Насте довелось переживать в кадре много драматичных и сложных моментов: ее героиню избивали, пытались убить, она спасалась от пожара, падала со скалы. «В сериале было несколько сцен, во время съемок которых я не мог сказать "Стоп, снято!", потому что сидел и плакал, как маленький ребенок, прямо ком в горле стоял, – вспоминает Мохов. – Для меня это показатель. Если меня, режиссера, который знает весь сюжет, так цепляет история и игра актеров, то, думаю, и зрителей сериал не оставит равнодушными".

В "Страстях по Зинаиде" собрался по-настоящему звездный актерский состав. Звезде фильма "Москва слезам не верит" Раисе Рязановой досталась роль одного из самых близких людей в жизни главной героини – соседки по коммуналке, которая в трудную минуту приходит на помощь Зинаиде. Владимир Горянский в остросюжетной драме сыграл мэра города. Андрей Чернышов – возлюбленного Зинаиды. Режиссер Александр Мохов также появится в кадре – в роли директора завода.

Съемки "Страстей по Зинаиде" проходили в Киеве и Киевской области. Одну из основных локаций – завод, где работает главная героиня, – снимали на Киевском судостроительно-судоремонтном заводе.

Сможет ли главная героиня найти свою любовь и стать по-настоящему счастливой? Получится ли у кого-то растопить сердце "железной леди"? Смотрите сериал "Страсти по Зинаиде" на "Интере" с 18 ноября с понедельника по четверг в 21:00.



