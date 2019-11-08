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08 ноября 2019, пятница, 13:53 94
Верховная Рада и партии 2019-11-08T14:38:39+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" потребовала сменить состав украинской делегации в ООН за отказ подписать резолюцию о борьбе

"Платформа Бойко" потребовала сменить состав украинской делегации в ООН за отказ подписать резолюцию о борьбе с нацизмом

ООН, Резолюция, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Борьба с нацизмом

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) возмущена отказом украинской делегации присоединиться к резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" и потребовала полной смены делегации в ООН.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

В ОПЗЖ уточнили, что решение украинской делегации выглядит особенно вызывающим, потому как принято накануне Международного дня борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Всему миру становится ясно, что Украину последовательно превращают в государство, в котором ксенофобия, этническая и расовая нетерпимость и дискриминация становятся основой официальной политики. В котором деятельность неонацистов становится частью политической жизни общества.

"Еще совсем недавно украинские сторонники расового превосходства были изгоями в украинской политике. Но теперь, при прямом попустительстве и даже содействии политиков и чиновников, эти парии все глубже проникают в государственные, силовые и образовательные структуры. Ведут открытую пропаганду межнациональной розни. Продавливают решения о реабилитации тех организаций и деятелей прошлого, проводивших ксенофобскую и антисемитскую политику", - подчеркнули оппозиционеры.

На государственном уровне продолжает реализовываться доктрина националистической унификации и подавления прав этнокультурных общин многонациональной Украины. Безнаказанными остаются преступления против журналистов и СМИ, отстаивающих культурное и этническое равноправие.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не собирается мириться с такой вопиющей ситуацией. Мы требует смены состава украинской делегации в ООН. Требуем поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Мы выступаем за немедленный пересмотр государственной политики в гуманитарной и сфере межнациональных отношений. Безусловного обеспечения и защиты прав всех культурных и языковых общин в Украине, как того требует Конституция. Мы требуем немедленного прекращения деятельности всех политических структур, которые исповедуют идеологию ксенофобии и нетерпимости", - сказано в заявлении партии.

Оппозиционеры потребовали от правоохранительных органов действенной реакции по каждому факту разжигания межнациональной розни и каждому факту насилия на почве расовой ненависти.

Также они заявили о намерении добиваться увольнения с государственной службы и из бюджетных организаций чиновников и должностных лиц, содействующих распространению идей этнокультурного неравноправия, и замеченных в сотрудничестве с правоэкстремистскими организациями.

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