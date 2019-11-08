Дело Петрова и Барабошко завершено: 4 подозреваемых признали свою вину

4 из 10 подозреваемых по делу политтехнологов Владимира Петрова и Александра Барабошко признали свою вину и заключили сделку со следствием.

Об этом говорится в ответе на запрос Українських Новин.

Генеральная прокуратура сообщает, что расследование дела завершено, и подозреваемые ознакамливаются с материалами уголовного производства.

Всего в деле было 10 подозреваемых, из которых 6 - сотрудники правоохранительных и государственных органов.

"На данный момент обвинительные акты с соглашениями про признание вины по отношению 4 из вышеуказанных лиц переданы в суд, из них 3 лиц судом осуждено. Других 6 подозреваемых, в том числе 3 организаторов совершения преступлений, в порядке предусмотренному ст. 290 УПК Украины сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалах досудебного расследования", - сказано в нем.

Все фигуранты дела подозреваются в безосновательном сборе конфиденциальную информацию относительно журналистов, руководителей правоохранительных органов и других лиц, а также членов их семей.

Как сообщали Українськi Новини, 29 ноября 2018 года правоохранительные органы задержали Петрова и Барабошко по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, который является гражданским мужем первого заместителя директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полицейский Варченко сексуально домогался и угрожал студентке Наталье Бурейко.

Сам Варченко заявил об информационной атаке на него и его семью.

8 ноября студентка Бурейко подала заявление об угрозах и преследованиях Варченко в прокуратуру, которая открыла производство по факту угроз убийством.