подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
08 ноября 2019, пятница, 11:33 19 Документ
Судебная власть 2019-11-08T11:35:13+02:00
Українські Новини
Дело Петрова и Барабошко завершено: 4 подозреваемых признали свою вину

Дело Петрова и Барабошко завершено: 4 подозреваемых признали свою вину

Генпрокуратура, Блогер, Политтехнолог, Александр Барабошко , Владимир Петров
Петров и Барабошко в суде. Фото: vgorode.ua
Петров и Барабошко в суде. Фото: vgorode.ua

4 из 10 подозреваемых по делу политтехнологов Владимира Петрова и Александра Барабошко признали свою вину и заключили сделку со следствием.

Об этом говорится в ответе на запрос Українських Новин.

Генеральная прокуратура сообщает, что расследование дела завершено, и подозреваемые ознакамливаются с материалами уголовного производства.

Всего в деле было 10 подозреваемых, из которых 6 - сотрудники правоохранительных и государственных органов.

"На данный момент обвинительные акты с соглашениями про признание вины по отношению 4 из вышеуказанных лиц переданы в суд, из них 3 лиц судом осуждено. Других 6 подозреваемых, в том числе 3 организаторов совершения преступлений, в порядке предусмотренному ст. 290 УПК Украины сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалах досудебного расследования", - сказано в нем.

Все фигуранты дела подозреваются в безосновательном сборе конфиденциальную информацию относительно журналистов, руководителей правоохранительных органов и других лиц, а также членов их семей.

Как сообщали Українськi Новини, 29 ноября 2018 года правоохранительные органы задержали Петрова и Барабошко по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, который является гражданским мужем первого заместителя директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полицейский Варченко сексуально домогался и угрожал студентке Наталье Бурейко.

Сам Варченко заявил об информационной атаке на него и его семью.

8 ноября студентка Бурейко подала заявление об угрозах и преследованиях Варченко в прокуратуру, которая открыла производство по факту угроз убийством.

Больше новостей о: Генпрокуратура Блогер Политтехнолог Александр Барабошко Владимир Петров

Архив
Новости
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного 11:42
Вторую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется 11:37
Под Киевом директор компании вытолкал журналистов с места съемки: его будут судить 11:35
Дело Петрова и Барабошко завершено: 4 подозреваемых признали свою вину 11:33 Документ
Доллар и евро стремительно падают: курс валют перед выходными 11:18
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт 14:59
больше новостей
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
Больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян, - опрос КМИС 12:26 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok