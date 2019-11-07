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07 ноября 2019, четверг, 23:59 8 Фото
Спорт 2019-11-07T23:59:03+02:00
Українські Новини
Киевское "Динамо" опять не выиграло в Лиге Европы УЕФА

Киевское "Динамо" опять не выиграло в Лиге Европы УЕФА

Спорт, Футбол, Динамо, Динамо Киев, Лига Европы УЕФА

На арене "Телла Паркен" местный ФК "Копенгаген" провел встречу 4 тура группового раунда Лиги Европы в котором принимал киевское "Динамо"

Хозяевам удался быстрый гол. На 4 минуте после простой верховой передачи вратарь "бело-синих" Георгий Бущан не сумевший удержать мяч в руках, позволил игроку хозяев Стагу отличиться голом. Впоследствии гости получили право сравнять счет - был назначен 11-метровый удар. На удар низом в левый угол ворот от Цыганкова вратарь совершил сэйв.

Спасителем "Динамо" оказался бывший игрок "Копенгагена" Беньямин Вербич. Словенец за 20 минут до конца основного времени нанес точной удар низом в самой угол ворот.

Таким образом 1:1, "Динамо" уже третий матч подряд играет вничью в Лиге Европы.

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