Киевское "Динамо" опять не выиграло в Лиге Европы УЕФА

На арене "Телла Паркен" местный ФК "Копенгаген" провел встречу 4 тура группового раунда Лиги Европы в котором принимал киевское "Динамо"

Хозяевам удался быстрый гол. На 4 минуте после простой верховой передачи вратарь "бело-синих" Георгий Бущан не сумевший удержать мяч в руках, позволил игроку хозяев Стагу отличиться голом. Впоследствии гости получили право сравнять счет - был назначен 11-метровый удар. На удар низом в левый угол ворот от Цыганкова вратарь совершил сэйв.

Спасителем "Динамо" оказался бывший игрок "Копенгагена" Беньямин Вербич. Словенец за 20 минут до конца основного времени нанес точной удар низом в самой угол ворот.

Таким образом 1:1, "Динамо" уже третий матч подряд играет вничью в Лиге Европы.