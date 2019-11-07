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07 ноября 2019, четверг, 21:32 12
Шоу-бизнес 2019-11-07T21:32:46+02:00
Українські Новини
Звезда знаменитого фильма "Один дома" Маколей Калкин позировал с игуаной в рекламе для носков

Звезда знаменитого фильма "Один дома" Маколей Калкин позировал с игуаной в рекламе для носков

Маколей Калкин, Один дома

Шведский бренд носков Happy Socks разместил рекламу, где на переднем плане известный герой фильма "Один дома" Маколей Калкин позирует на руках с игуаной. Видео разместили на канале бренда в предверии новогодних праздников.

В частности, внимание зрителей и поклонников актера привлек его внешний вид и образ, похожий на повзрослевшего Кевина Маккаллистера. Актер позирует в уютном свитере и пёстрых носках в белый горох, а также показывает праздничную упаковку. Главным аксессуаром, привлекшим внимание является игуана, которую актер гладит в кадре.

"Рождество – это хорошо", – говорит Калкин.

 

Как сообщали Українські Новини, ранее Маколей Калкин снялся в "повзрослевшем" ремейке легендарного фильма "Один дома" для Google. Видео появилось на официальном YouTube-канале Google.

Также, Калкин заявлял о намерениях поменять свое среднее имя. Актер провел голосование, предложив фанатам четыре варианта имени, которые ему больше нравятся: Маколей Калкин, Шарк Уик, Киран, ЗеМакРибИзБек, Паблисити Стант. Имя Маколей Калкин поддержало 60 990 пользователей.

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