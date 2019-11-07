В Смоленске по ДНК-тесту обнаружили останки близкого друга Наполеона

В Смоленске группа археологов из Франции и России обнаружила останки самого близкого соратника Наполеона по имени Шарль-Этьен Гюден. Об этом передает российская служба ВВС.

Отмечается, что одноногий скелет военачальника обнаружили в июле в деревянном гробу. Группа археологов из Франции и России проводила раскопки в парке на месте построенной в советское время танцплощадки, от которой теперь остался только фундамент.

В дальнейшем, во Франции была проведена генетическая экспертиза, где ДНК-анализ подтвердил, что найденные в Смоленске останки действительно принадлежат ближайшему соратнику Наполеона, погибшему в России в 1812 году.

Шарль-Этьен Гюден родился в 1768 году в аристократической семье и учился в одной военной школе с Наполеоном. Считается, что он был любимым генералом французского императора.

Гюдену было 44 года, когда он умер от ранения пушечным ядром во время Смоленского сражения.

Его перевезли в Смоленск, где император Наполеон лично ухаживал за ним. Гюдену ампутировали ногу, и он скончался 22 августа 1812 года от гангрены, после чего сослуживцы извлекли его сердце, которое было затем доставлено во Францию и похоронено в часовне на парижском кладбище Пер-Лашез.

Сообщается, что поиски останков Гюдена начались в мае. Группу возглавил историк Пьер Малиновский, который заручился поддержкой российских властей.

Он заявил, что ДНК-тест, проведенный на обнаруженных в России костях, совпал с пробой, взятой у останков Пьера Сезара Гюдена - брата Шарля-Этьена Гюдена, также служившего генералом в наполеоновской армии.

Как сообщали Українські Новини, ранее в подледниковом озере Антарктиды обнаружили останки живых организмов.

Кроме того, в Таллине обнаружили останки около 100 немецких солдат.