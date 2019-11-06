подписаться на рассылку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Ольга Мусафирова: На парламентских слушаниях о безопасности журналистов Бородянский заявил о необходимости уголовной ответственности для них
06 ноября 2019, среда, 14:14 262 Мнение
СМИ 2019-11-06T14:15:38+02:00
Українські Новини
Ольга Мусафирова: На парламентских слушаниях о безопасности журналистов Бородянский заявил о необходимости уго

Ольга Мусафирова: На парламентских слушаниях о безопасности журналистов Бородянский заявил о необходимости уголовной ответственности для них

Новая газета, Парламентские слушания, Безопасность журналистов, Владимир Бородянский, Ольга Мусафирова
Ольга Мусафирова. Фото: facebook.com/Ольга Мусафирова
Ольга Мусафирова. Фото: facebook.com/Ольга Мусафирова

Собственный корреспондент в Украине российского издания "Новая газета" Ольга Мусафирова, комментируя выступление министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского о необходимости введения административной и уголовной ответственности для сотрудников СМИ, считает, что преследование журналистов со стороны государства не являются свежей идеей.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Сегодня в Раде - парламентские слушания по свободе слова и безопасности журналистов. Только что выступил профильный министр Владимир Бородянский. Пообещал сделать все, чтобы украинских журналистов больше не убивали, не давили на них физически, не заставляли манипулировать общественным мнением. А дальше - предложение: "Внести в законодательство ответственность самих журналистов за манипулирование общественным мнением - и административную, и уголовную. Потому что в гибридной войне это используют как оружие".

Господина министра Бородянского, думаю, с удовольствием взяли бы на работу в аналогичное министерство РФ (Российской Федерации), еще и премию бы выписали сразу. Посадить репортеров, расследователей, всех, кто еще пытается сопротивляться произволу, сделать их вражескими агентами, - м-м-м, которая свежая мысль...

Больше новостей о: Новая газета Парламентские слушания Безопасность журналистов Владимир Бородянский Ольга Мусафирова

Архив
Новости
Актрису российских сериалов Аброськину не впустили в Украину и отправили из "Борисполя" обратно 14:26
Зеленский назначил харьковским губернатором Кучера: в округе №179 пройдут довыборы в Раду 14:18
С завтрашнего дня въезд грузовиков в Киев по самой популярной трассе ограничат 14:14
Ольга Мусафирова: На парламентских слушаниях о безопасности журналистов Бородянский заявил о необходимости уголовной ответственности для них 14:14 Мнение
В ООН заявили, что почти половина людей на планете не имеют доступа к Интернету 14:11
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
больше новостей
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok