Собственный корреспондент в Украине российского издания "Новая газета" Ольга Мусафирова, комментируя выступление министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского о необходимости введения административной и уголовной ответственности для сотрудников СМИ, считает, что преследование журналистов со стороны государства не являются свежей идеей.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Сегодня в Раде - парламентские слушания по свободе слова и безопасности журналистов. Только что выступил профильный министр Владимир Бородянский. Пообещал сделать все, чтобы украинских журналистов больше не убивали, не давили на них физически, не заставляли манипулировать общественным мнением. А дальше - предложение: "Внести в законодательство ответственность самих журналистов за манипулирование общественным мнением - и административную, и уголовную. Потому что в гибридной войне это используют как оружие".

Господина министра Бородянского, думаю, с удовольствием взяли бы на работу в аналогичное министерство РФ (Российской Федерации), еще и премию бы выписали сразу. Посадить репортеров, расследователей, всех, кто еще пытается сопротивляться произволу, сделать их вражескими агентами, - м-м-м, которая свежая мысль...