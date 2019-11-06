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  • Денис Иванеско: На парламенстких слушаниях по безопасности журналистов министр Бородянский пригрозил репортерам тюрьмой
06 ноября 2019, среда, 12:55 35 Мнение
СМИ 2019-11-06T13:14:19+02:00
Українські Новини
Денис Иванеско: На парламенстких слушаниях по безопасности журналистов министр Бородянский пригрозил репортера

Денис Иванеско: На парламенстких слушаниях по безопасности журналистов министр Бородянский пригрозил репортерам тюрьмой

Свобода слова, Парламентские слушания, Безопасность журналистов, Верховная Рада Украины, Денис Иванеско, Владимир Бородянский

Парламентские слушания на тему "Безопасность деятельности журналистов", проходящие в Верховной Раде Украины, не обошлись без скандала. Об этом на персональной странице в сети Facebook написал директор Информационного агентства Українські Новини Денис Иванеско, учавствующий в данном мероприятии.

"Министр Бородянский пришел на парламентские слушания по безопасности журналистов и начал им угрожать тюрьмой и уголовной ответственностью. Наглость 90лвл. Позор Бородянскому. Сначала обеспечьте безопасность журналистов, накажите нападающих, а потом приходите со своими хотелками", - отметил Иванеско.

Больше новостей о: Свобода слова Парламентские слушания Безопасность журналистов Верховная Рада Украины Денис Иванеско Владимир Бородянский

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