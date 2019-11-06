Денис Иванеско: На парламенстких слушаниях по безопасности журналистов министр Бородянский пригрозил репортерам тюрьмой

Парламентские слушания на тему "Безопасность деятельности журналистов", проходящие в Верховной Раде Украины, не обошлись без скандала. Об этом на персональной странице в сети Facebook написал директор Информационного агентства Українські Новини Денис Иванеско, учавствующий в данном мероприятии.

"Министр Бородянский пришел на парламентские слушания по безопасности журналистов и начал им угрожать тюрьмой и уголовной ответственностью. Наглость 90лвл. Позор Бородянскому. Сначала обеспечьте безопасность журналистов, накажите нападающих, а потом приходите со своими хотелками", - отметил Иванеско.