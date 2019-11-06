Электроэнергия скоро подорожает. А обещанное повышение зарплаты учителям придется подождать

Украина обогнала Россию в рейтинге свободы в интернете. По рейтингу американской Freedom House, мы наконец то стали более свободными, чем Россия или Беларусь, хоть и остались "частично свободной страной". А вот РФ, Узбекистан, Беларусь и Казахстан признали странами с "несвободным доступом к сети". Неизвестно, сколько продержится наш высокий уровень свободы, учитывая новые инициативы "Слуги народа" по введению уголовной ответственности для СМИ. Директор Freedom House в Украине предостерег министра Бородянского от необдуманных решений и ужесточения закона для журналистов.Премьер Гончарук признался, что не сможет поднять зарплату учителям так, как обещал. Повышения все же будут. Но какие и когда - Гончарук не признался.Зато тарифы на электричество для населения вырастут. Заявил руководитель комиссии, которая эти тарифы устанавливает – НКРЭКУ. А вот цена электричества для промышленности снижается благодаря работе рынка и импорту из России.ГБР объявило о подозрении пяти чиновникам Минобороны, которые закупили бракованные бронежилеты. Из 20 тысяч бронежилетов 7 тыс. простреливались в условиях дождя.Во Львове уличному музыканту националисты сломали гитару за песни на русском языке. Они сами похвастались своим поступком в соцсетях. И пообещали "новые рейды в городе".Депутат Бужанский похвастался двумя смелыми идеями. Он разрабатывает законопроект, которым хочет запретить чествовать лиц, служивших в СС, которые принимали участие в холокосте. Под запрет могут попасть многие ОУНовские лидеры, которых сейчас активно прославляют в Западной Украине. Вторая идея – вызвать Генпрокурора на ковер в Раду, чтобы тот рассказал, почему не вручает подозрение Порошенко и зачем покрывает Стерненко, который убил человека в Одессе.Коллега Бужанского – депутат Дубинский – пошел еще дальше. Он "замахнулся" на гигантскую премию Коболева и других топов Нефтегаза. Дубинский требует от них вернуть 47 млн долл. полученных бонусов в бюджет.Новый министр юстиции обнаружил ящики тайной корреспонденции. На третьем месяце работы он узнал, что в министерстве работал некий фильтр и значительную часть входящей корреспонденции прятали, а потом уничтожали. Малюська извиняется и обещает ответить всем, кому не ответил его коррумпированный предшественник.Вы будете смеяться, но режиссер сериала "Слуга народа" хочет возглавить Госкино. Алексей Кирющенко – харьковчанин, но долгое время работал в Москве и получил "их" гражданство. Зато у него есть небольшая квартира в Киеве.Погода в Киеве установила новый рекорд. Такого тепла в начале ноября не было уже 60 лет. Тепло продлится, как минимум, неделю. Хотя, с завтрашнего дня "зарядят" осенние дожди.Kiss peace loveДенис Иванеско