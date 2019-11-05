В Одессе произошел деревопад, а на Днепропетровщине женщина сорвалась с балкона

В Кривом роге разоблачили три игорных клуба

Криворожские правоохранители прекратили работу трех незаконных игорных заведений, сообщает "Днепр час" .4 ноября на территории Саксаганского и Терновского районов Кривого рога полицейские обнаружили интерактивные клубы с обустроенными залами, где предоставлялись услуги игорного бизнеса.В ходе санкционированных обысков из помещений двух интерактивных клубов полицейские изъяли 22 системных блока с установленным специальным программным обеспечением.В тот же день сотрудники Терновского отделения разоблачили незаконный игорное заведение. В результате проведения обыска правоохранители изъяли 15 системных блоков.Изъятое оборудование направили на экспертное исследование. По указанным фактам возбуждены уголовные производства. Санкции предусматривают штраф от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Под Днепром в супермаркете в упор расстреляли посетителя

В одном из супермаркетов Новомосковска в очереди на кассу между двумя посетителями возник конфликт. В ходе словесной перепалки, один из участников ссоры достал травматический пистолет и в упор выстрелил в своего оппонента, после чего поспешил скрыться, сообщает "Наше місто". Администратор магазина вызвала правоохранителей. Пострадавшему, оказали первую помощь. Стрелка нашли и задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний местный житель.

На Днепропетровщине женщина сорвалась с балкона третьего этажа

В Покрове Днепропетровской области случилось чрезвычайное происшествие. Пожилая женщина выпрыгнула с балкона третьего этажа. 5 ноября на балконе третьего этажа прохожими была замечена женщина. Она перелезла через ограждение и повисла на перилах, сообщает "Днепр час". Люди пытались отговорить женщину от такого шага, но в какой-то момент она сорвалась и полетела вниз, где находилась группа сопереживающих. В момент приземления женщины один из мужчин успел подхватить ее, не дав удариться головой об землю. Таким образом, серьезный удар пришелся только на ноги. Пожилая женщина осталась жива. Ее госпитализировали врачи скорой помощи. Причины такого поступка, а также состояние пострадавшей, пока не известны.

Фото: "Днепр час"

В Ровно горел ресторан

Ночью 5 ноября спасатели ликвидировали пожар в известном ровенском ресторане "LION". Об этом сообщает "ОГО". Горела часть крыши, была угроза распространения пламени на соседние здания. Пожар удалось погасить в 5:20. Вследствие пожара была уничтожена часть крыши на площади 100 кв.м. и повреждено перекрытие на площади 50м. Удалось спасти помещение и оборудование ресторана. Во время пожара был травмирован охранник, который пытался самостоятельно справиться с возгоранием до прибытия спасателей. Он госпитализирован с ожогами лица и верхних конечностей І-ІІ степени.

В Одессе из-за непогоды произошел деревопад

3 ноября сильный порывистый ветер в Одессе повалил 4 дерева, сообщает "odessa.net.ua".Коммунальные работники устранили последствия непогоды и удалили старые сухие деревья, которые тоже могли рухнуть. К счастью, никто не пострадал.

Фото:odessa.net.ua

Одессит организовал преступное нападение на своего начальника

Одесская полиция задержала человека, который организовал разбойное нападение на своего шефа. Злоумышленник знал, что у него есть крупная сумма денег и решил ею завладеть. Для этого он стал искать исполнителей среди местного криминалитета.Полицейские обманули преступника, выдав себя за разбойников. Они инсценировали нападение и кражу сумки с деньгами, после чего встретились с заказчиком и получили от него часть денег. После этого злоумышленника задержали. При обыске у него нашли не только деньги, но и пакетик с неизвестным порошком.За преступление ему грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения, сообщает "odessa.net.ua".

Ранили и отобрали 30 тысяч гривен. В Винницкой области напали на почтальона

В селе Пеньковка Винницкой области двое неизвестных напали на женщину-почтальона. У потерпевшей забрали 30 тысяч гривен, которые она должна была раздать пенсионерам. Женщину во время ограбления ударили ножом, сейчас она находится на больничном. Полиция расследует преступление. Есть версия, что ограбление было инсценировано, сообщает "20 минут".