подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 12:23 71 Мнение
Общество 2019-11-05T12:24:07+02:00
Українські Новини
Сидоренко: транспортный коллапс из-за "заминированного метро" - одно из проявлений гибридной войны

Сидоренко: транспортный коллапс из-за "заминированного метро" - одно из проявлений гибридной войны

Сергей Сидоренко. Фото: facebook.com/sergio.kiev.ua
Сергей Сидоренко. Фото: facebook.com/sergio.kiev.ua

Редактор "Европейской Правды" Сергей Сидоренко считает, что нельзя закрывать инфраструктуру, руководствуясь одним лишь звонком "минера". Об этом он написал в Facebook.  


"В Киеве снова транспортный коллапс из-за "заминировано метро". А я уже давно питаю мечту о политиках, способных поломать привычные рамки для победы здравого смысла. Не только говорить о гибридной войне, а наконец противодействовать ей. Мой искренний респект пойдет тому, кто прекратит этот бессмысленный идиотизм с блокировкой публичной инфраструктуры, закрытием станций метро и т.д., руководствуясь одним лишь звонком "минера", причем гарантированно ложным, типа звонков с ОРДЛО. Когда нет сигналов от спецслужб, нет подтверждений фейка - но все равно все останавливается, потому что "так положено".

Ведь именно это и есть одно из проявлений гибридной войны, в которой мы с готовностью подыгрываем агрессору. Мало того, что бьем по экономике столицы. Мало того, что срываем планы граждан. Мало того, что отрываем силовиков на какую-то хрень, о которой они заранее знают: "это хрень".

Но в дополнение - еще и снижаем способность реагировать на реальные предупреждения от спецслужб, когда / если такие будут. Потому что это как в сказке по крики "волки". Все привыкают, что это не серьезно, и проверяют "на положено". Это бессмысленное круг просто необходимо разорвать.

UPD: комментарии свидетельствуют, что некоторые из читателей реально считают, что эти эвакуации "себе в ущерб" хоть каким-то образом повышают безопасность в Киеве и хоть как-то ликвидируют угрозу терактов.

Даже неудобно такое читать. Нит. Не повышают. И не ликвидируют. От слова вообще".
Архив
Новости
ГБР сообщило экс-предправления Вектор Банка о подозрении в присвоении 28 млн гривен, - Варченко 12:51
ГБР открыло уголовное производство против Горбатюка за кражу двух томов дела по расстрелам силовиков на Майдане 12:49 Фото
Что думают простые украинцы о секс-скандале с Яременко? 12:48
Милованов признался, что голосовал за Порошенко 12:48
ГБР и СБУ проводят обыски в Ужгородском горсовете 12:41
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok