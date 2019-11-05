Сидоренко: транспортный коллапс из-за "заминированного метро" - одно из проявлений гибридной войны

Редактор "Европейской Правды" Сергей Сидоренко считает, что нельзя закрывать инфраструктуру, руководствуясь одним лишь звонком "минера". Об этом он написал в Facebook.



"В Киеве снова транспортный коллапс из-за "заминировано метро". А я уже давно питаю мечту о политиках, способных поломать привычные рамки для победы здравого смысла. Не только говорить о гибридной войне, а наконец противодействовать ей. Мой искренний респект пойдет тому, кто прекратит этот бессмысленный идиотизм с блокировкой публичной инфраструктуры, закрытием станций метро и т.д., руководствуясь одним лишь звонком "минера", причем гарантированно ложным, типа звонков с ОРДЛО. Когда нет сигналов от спецслужб, нет подтверждений фейка - но все равно все останавливается, потому что "так положено".



Ведь именно это и есть одно из проявлений гибридной войны, в которой мы с готовностью подыгрываем агрессору. Мало того, что бьем по экономике столицы. Мало того, что срываем планы граждан. Мало того, что отрываем силовиков на какую-то хрень, о которой они заранее знают: "это хрень".



Но в дополнение - еще и снижаем способность реагировать на реальные предупреждения от спецслужб, когда / если такие будут. Потому что это как в сказке по крики "волки". Все привыкают, что это не серьезно, и проверяют "на положено". Это бессмысленное круг просто необходимо разорвать.

UPD: комментарии свидетельствуют, что некоторые из читателей реально считают, что эти эвакуации "себе в ущерб" хоть каким-то образом повышают безопасность в Киеве и хоть как-то ликвидируют угрозу терактов.

Даже неудобно такое читать. Нит. Не повышают. И не ликвидируют. От слова вообще".











