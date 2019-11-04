В СМИ назвали "дешевым пиаром" обещание Павелко внедрить систему видеоповторов для арбитров

Глава ФФУ/УАФ Андрей Павелко объявил о полноценном внедрении системы VAR в украинском футболе уже со следующего года. А если изучить его публичные выступления за последнее время, то эта тема проходит, как одна из самых популярных. Об этом пишут Подробности.

Так, издание отмечает, что Павелко старательно замыливает глаза общественности, рассказывая о том, как ФФУ/УАФ идет в ногу со временем, внедряя VAR, но ни полслова не говоря о том, насколько проблематично и остро стоит судейский вопрос в Украине. Примитивный пиар футбольного начальника устами его подчиненных. Павелко активно специализируется на таких дешевых приемах с самого начала своей президентской каденции. При этом он регулярно не стесняется присваивать себе чужие заслуги. Так было, к примеру, с получением права на финал Лиги чемпионов в Киеве. То же самое происходило после триумфа нашей молодежной сборной на чемпионате мира U-20 под руководством Александра Петракова, который, кстати, дважды за последние пять лет находился на грани отставки, несмотря на стабильно высокие результаты подопечных. И, конечно же, Павелко не упустил возможности примазаться к успеху национальной сборной, прорвавшейся на Евро-2020.

Как пишут "Подробности", речь о рекламных плакатах, с которых глава ФФУ/УАФ сообщает: "Це наша спільна перемога". Попытка насквозь токсичного афериста и казнокрада стать в один ряд с Андреем Шевченко и пропиариться на его позитивной информационной территории выглядит абсолютно цинично и возмутительно. Особенно - на фоне того болота, в котором погрязла ФФУ/УАФ за годы правления А.Павелко.

Согласно материалу Подробностей, перечень только тех его безобразных художеств, что у всех на слуху, уже впечатляет…

- Полностью проваленная борьба с договорными матчами и закон "Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень", оказавшийся на поверку пустышкой;

- Превращение ФФУ в один из офисов политической партии (к лету 2018 года в федерации работали 11 народных депутатов и семь госслужащих разного уровня, хотя по регламенту ФИФА все ассоциации должны придерживаться нейтралитета в вопросах политики);

- Массовые увольнения настоящих футбольных профессионалов и привлечение специалистов более, чем сомнительного уровня;

- Порочная история с фальшивым дипломом вице-президента Виктора Костюченко, который несмотря на доказанный подлог при помощи босса вышел сухим из воды и остался на своей должности;

- Настоящая холодная война, которую А.Павелко ведет против одного из ведущих клубов страны - киевского "Динамо" и Федерации футбола Киева;

- Скандальное турне с главным клубным евротрофеем накануне киевского финала Лиги чемпионов;

- Дичайшая безалаберность возглавляемого Мироном Маркевичем Комитета сборных ФФУ, стоившая сборной U-17 путевки в финальную часть Евро-2018, за которую никто из вышестоящих руководителей так и не понес ответственности;

- Назначение на пост главы УПЛ швейцарского "сказочника" Томаса Гримма, который провалил идею единого телепула и, собственно, вообще ничего не сделал для развития Премьер-лиги, зато допустил кучу неадекватных решений;

- Возмутительный недопуск в УПЛ летом 2017 года черниговской "Десны", вместо которой аттестацию выписали ровенскому "Вересу", заявившему в качестве домашнего стадиона… "Арену Львов";

- Сказочное перевоплощение "Вереса" в ФК "Львов", который летом 2018-го, занял место ровенской команды в УПЛ, а та вместо него отправилась во вторую лигу;

- Вопиющие нарушения регламента и двойные стандарты, которыми руководствуется КДК ФФУ, который, к примеру, сокращает дисквалификацию ключевого игрока "Шахтера" Исмаили с трех положенных матчей до двух, объясняя решением тем, что… для зрителей лучше, чтобы горняки играли против "Динамо" в оптимальном составе;

- Странная практика организации спаррингов главной команды страны, которая практически перестала играть контрольные матчи в Украине;

- Непродуманная натурализация Мораэса, чье участие в матчах сборной запросто могло обойтись нам потерей очков в отборочном турнире Евро-2020;

- Невыплата премиальных чемпионам мира U-20;

- Запредельно высокие и неадекватные их КПД зарплаты высших чиновников ФФУ/УАФ, у которых А.Павелко по сути покупает лояльность и поддержку;

В материале подчеркивается, что это далеко не полный список "косяков" и проявлений самодурства в Доме футбола за годы правления А.Павелко. И надо отдать должное СМИ, которые регулярно бьют в набат, выставляя на всеобщее обозрение профессиональную несостоятельность нынешних руководителей ФФУ/УАФ. Ну, а помимо всего, журналисты не выпускают из поля зрения тему коррупционной составляющей деятельности А.Павелко на посту главы ФФУ/УАФ. Речь - о знаменитом "бизнесе на траве". По этому поводу СМИ провели целую серию расследований, которые получили продолжение в сюжете "Корупційний хет-трик Андрія Павелко", вышедшем в эфир на "5-м канале".

Журналист Кирилл Вольный в подробных деталях рассказывает, как президент ФФУ/УАФ извратил весьма симпатичную и перспективную идею по строительству в Украине спортивных площадок:

"Європейська федерація футболу щорічно в межах соціальної програми "Хет-трик" виділяє Україні майже 6 мільйонів євро на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Цього фінансування достатньо, щоб щороку будувати 300 футбольних майданчиків по всій країні.

Але Федерація футболу України вирішила розпорядитись європейськими грошима по-іншому: замість будівництва футбольних майданчиків голова ФФУ Андрій Павелко забажав спорудити завод з виробництва штучного покриття для футбольних полів…

Здавалося б, ідея дійсно гарна, але перша жовта картка керівництву ФФУ: вітчизняне покриття виявилось дорожчим, ніж закордонні аналоги.

Адже якщо раніше федерація купувала імпортне покриття по 12 євро за кв. м, то ціна на власному заводі несподівано сягнула 16 євро, тобто на кожному квадраті додаткові витрати відтепер становлять 4 "зайвих" євро. У такий спосіб вартість штучного покриття для футбольних полів була умисно завищена майже в півтора раза" (Stopcor.org, 03.11.2019).

После этого, продолжает Кирилл Вольный, в ход была запущена схема по привлечению бюджетных средств. В общей сложности из государственной казны было направлено 1,2 млрд. гривен (с учетом совместного финансирования в т.ч. из местных бюджетов). Только вдумайтесь - выделение средств на футбольные площадки президенту ФФУ А.Павелко пролоббировал… сам глава бюджетного комитета Верховной Рады А.Павелко(!!!). Другими словами, ушлый деляга, вопреки законодательству умудрившийся узурпировать две серьезные должности, хитро и беспринципно воспользовался своим служебным положением. Точно также беспринципно он расчищал себе поле для деятельности в регионах:

"В ряде областей, где главы областных федераций футбола начали задавать Павелко вопросы по этому поводу, он поставил "своих людей". Там, где сменить руководство не удалось, он создал организации-клоны" (m.gordonua.com, 03.11.2017).

Также издание отмечает, что за бюджетные деньги ФФУ строила футбольные площадки, которые обходились вдвое дороже - полтора миллиона гривен за один при реальной стоимости в 700 тысяч. В чьих карманах оседала разница, понять несложно. Особенно, если учесть роскошный образ жизни А.Павелко и его гражданской супруги, о чем тоже идет речь в расследовании Кирилла Вольного. Апартаменты за 400 тысяч гривен в месяц в самом дорогом жилом комплексе столицы, отдых на элитных курортах, аренда шикарных авто за 1600 евро в день… Об этом проходимце лучше любой антирекламы говорят его реальные поступки и дела. А суть их такова, что, взгромоздившись в кресло главы Федерации футбола Украины, Павелко изначально преследовал одну единую цель - личное обогащение. Поэтому все его попытки предстать перед публикой удачным менеджером, стратегом, мыслителем и патриотом, заботящимся о благе украинского футбола, уже не смогут убедить правоохранительные органы, изучающие его многочисленные коррупционные схемы. Все его политические "крыши" и махинаторские "ширмы", к счастью, уже не работают. И прикрывать с их помощью печальные реалии нашего футбольного хозяйства с каждым днем ему все сложнее. А очень скоро станет вообще невозможно…