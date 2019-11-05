Прогноз астролога на сегодня: как избежать неприятностей с Раками, Рыбами и Скорпионами

Вторник, 5 ноября, день новых знакомств и налаживания контактов с людьми, с которыми возможны совместные дела в будущем. Помимо подробного гороскопа на ноябрь и декабрь Українські Новини публикуют общий прогноз астролога для всех знаков зодиака.

Сегодня стоит быть очень реалистичными и практичными в своих планах, избегая любых иллюзий или надежд, вызванных вашими желаниями или капризами. Иначе могут возникнуть неприятные ситуации с людьми, рожденными под знаком Рыб, Рака или Скорпиона.

Этот день благоприятен для последовательных неспешных решений ваших проблем, особенно, если вы недавно приобрели недвижимость. Также будьте готовы к неожиданным семейным инцидентам.

Если вы родились под знаком Овна, Льва или Стрельца, сегодня вы будете напряженными и беспокойными. Это может стать причиной легких споров и конфликтов. Если вам удастся контролировать свои эмоции, вы сможете сделать много полезной работы во вторник. Сегодня ваши личные или деловые встречи и беседы получат хорошее развитие. Вы приятно проведете время в кругу друзей, родственников или коллег. Этот день запомнится особым разговором или опытом с человеком, рожденным под знаком Близнецов, Весов или Водолея.

Если вы родились под знаком Тельца, Девы или Козерога, сегодня будет важный день для вашей карьеры. Хорошо спланируйте свои задачи и постарайтесь выполнить их без промедления. Сегодня вы поговорите о важных обязательствах, которые должны быть выполнены к концу недели. Это особенный день для вас, и не ленитесь. У вас будет интересный разговор с ребенком или из-за ребенка.

Если вы родились под знаком Близнецов, Весов или Водолея, сегодня вас ждет много обязательств, связанных с путешествиями или людьми, которые далеко от вас. Вторник станет для вас днем ​​значительных изменений в вашей жизни, какими бы яркими и заметными ни были эти события. Обратите внимания на сны, постарайтесь понять их.

Если вы родились под знаком Рака, Скорпиона или Рыб, во вторник вам нужно будет пересмотреть, насколько реалистичны ваши планы на эту неделю. Прежде всего, обратите внимание на свои финансовые ресурсы и контролируйте траты. Сегодня вы можете получать новости о проблемах со здоровьем от близких вам людей. Важные решения, принятые сегодня, не изменятся, поэтому будьте осторожны.