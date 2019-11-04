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  • В "Укрлендфарминг" рассказали, как окупить инвестиции в системы контроля всего за год
04 ноября 2019, понедельник, 14:19 851
Экономика 2019-11-04T14:19:01+02:00
Українські Новини
В "Укрлендфарминг" рассказали, как окупить инвестиции в системы контроля всего за год

В "Укрлендфарминг" рассказали, как окупить инвестиции в системы контроля всего за год

Олег Бахматюк, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфарминг

Инновационные системы контроля ежегодно экономят миллионы. Так утверждают в одном из крупнейших украинских агрохолдингов, группе компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. Специалисты компании заявляют: благодаря инновациям кражи можно сократить на 95%, а непосредственно оборудование окупается уже за первый год эксплуатации системы телеметрии.

Отслеживание транспорта с помощью GPS, контроль всех необходимых показателей эксплуатации техники, сбор данных и их анализ - все это давно и успешно внедрено в "Укрлендфарминг". Об этом пишет "Обозреватель".

"Навигационные системы – GPS-трекеры, которые мы устанавливаем на автомобили, комбайны, тракторы – позволяют избегать сюрпризов. Например, мы можем контролировать каждый проход техники по полю – правильно ли трактор или комбайн заехал, правильно ли выбрал направление движения, – рассказал руководитель департамента развития и инноваций агробизнеса "Уклендфарминга" Владимир Фантух. – Сидя в кабинете, можно наблюдать, где комбайн сейчас, что он делает, берет ли все подряд, нет пропусков, объехал ли он чужой пай или может он его смолотил, думая, что это его площадь. Уже нет ситуаций, когда ты неожиданно пришел на поле и увидел совсем не то, что предполагал. Навигационная система позволяет контролировать абсолютно все и быть уверенным, что те или иные виды работ проведены. Хозяйство, у которого есть такой мониторинг, выигрывает перед теми, у которых его нет", – уверен Фантух.

Еще одно направление применения системы телеметрии – предотвращение краж урожая. По подсчетам, в украинских хозяйствах, которые уделяют этому недостаточно внимания, "идти налево" может до 10% продукции. В то время как трекеры показывают, когда зерновоз незапланированно сошел с маршрута или, когда комбайн отгрузил собранное в машину. В "Укрлендфарминг" первые трекеры начали устанавливать еще в 2008 году. Несмотря на то, что тогда они были дорогими, затраты оправдались в первый же год. В компании говорят, что благодаря современным системам контроля количество краж сократилось на 95%. В зависимости от сезона это позволяет возвращать от 2,5 до 8 млн гривен.

"Можно следить, не отсыпал ли водитель куда-то урожай; весь ли довез с поля к весовому комплексу; зерно с комбайна было загружено в свой автомобиль, или в чужую машину (есть система распознавания "свой – чужой"). И даже если кто-то попытается сбросить мешок-два зерна, то мы увидим остановку и спросим у водителя, почему он останавливался. Также видно, выгрузил ли водитель полный бункер, или полбункера. Так мы избегаем 95% краж. Кстати, и дроны, летая над полем в момент сбора урожая, отбивают у некоторых людей желание взять себе с поля домой", – сказал Владимир Фантух.

Подобными технологиями уже оснащены практически все крупные агрохолдинги. Также ими начинают пользоваться и крупные фермерские хозяйства, которые обрабатывают площади от 5 тыс. гектар. Этому способствуют достаточно низкие цены на оборудование. Так, комплекс наблюдения с помощью дронов, который может охватить площадь в 25 тыс. гектаров, можно приобрести за 50-80 тыс. гривен. То есть обслуживание одного гектара обойдется примерно в 2-3 грн/га. Спутниковый мониторинг для хозяйства с площадями более 25 тыс/га будет стоить не более 15-20 грн за гектар в год. Если же ставить системы отслеживания на технику (машину, трактор, комбайн), то это будет стоить примерно 50 грн в месяц. Аграрии говорят, что если с ее помощью удается сохранить урожай, то затраты на оборудование отбиваются за 1 год.

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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