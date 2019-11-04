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4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

04 ноября 2019, понедельник, 11:00 367
Экономика 2019-11-04T11:00:02+02:00
Українські Новини
Долги "Яблуневого Дара" выставлены на торги, - адвокат

Долги "Яблуневого Дара" выставлены на торги, - адвокат

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил долги ООО "Яблуневый Дар" (в том числе и долг, во взыскании которого суд отказал) на торги в рамках лота активов неплатежеспособных банков. Торги запланированы на 7 ноября 2019 года.

О судебном проигрыше в сообщении о торгах не упоминается, сообщил адвокат компании Игорь Кулак.

Кроме того, 29 октября 2019 Хозяйственный суд Львовской области принял решение по делу о взыскании с ООО "Яблуневый Дар" в пользу неплатежеспособного "Дельта Банка" и решил взыскать с компании "Яблуневый Дар" только 0,37 млн грн. вместо 28,09 млн грн. и 68,498 млн евро.

ООО "Яблуневый Дар" входит в группу предприятий, основным видом деятельности которых является переработка фруктов. Компания принадлежит львовскому бизнесмену Тарасу Барщовскому.

Ранее " Яблуневый Дар" появлялся в новостях в связи с многочисленными судебными делами о зачете встречных требований с "Дельта Банком".
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