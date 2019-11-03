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03 ноября 2019, воскресенье, 18:47 89
Происшествия 2019-11-03T18:47:31+02:00
Українські Новини
Полиция расследует ДТП с каретой во Львове

Полиция расследует ДТП с каретой во Львове

Львов, ДТП, Карета

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии с участием кареты во Львове.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"2 ноября на оперативную линию "102" в полицию поступило сообщение о том, на проспекте Свободы во Львове испуганные лошади, запряженные в прогулочную карету, понеслись, выехали на центральную аллею, где отдыхали люди, вследствие чего молодая девушка сломала ногу", - сказано в нем.

Выяснилось, что неизвестные взорвали петарду возле упряжки, лошади испугались и понеслись.

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые напугали лошадей.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса.

Кроме того, один из коней сломал ноги.

Отмечается, что животное было молодое (6 лет), но ветеринару пришлось его усыпить, так как травмы были тяжелыми.

Как сообщали Українські Новини, во Львове запряженная лошадьми карета попала в ДТП в марте. Ранее в Кракове конным экипажам из-за жары запретили возить туристов.

Кроме того, кучеру и владельцам лошади, которая упала от солнечного удара посреди улицы в Одессе, грозило три года тюрьмы.

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