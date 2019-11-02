Светлана Фабрикант: горстка нацвандалов выковыряла памятную доску Жукова. Будем защищать

Общественный деятель Светлана Фабрикант поделилась впечатлениями от прошедшего 2 ноября в Одессе митинга против сноса барельефа маршалу Жукову. Об этом она написала на своей странице в Facebook

Спасибо всем кто пришёл к военкомату где с июня 1946 по 1948 год , в кабинете нынешнего военкома , трудился в одесской ссылке , Маршал Победы ГЕОРГИЙ Жуков ! А 31 октября горстка нацвандалов выковыряла его памятную доску ...

у всех пришедших, много мыслей, планов и понимания , что делать и как защитить историю нашего города ! Будем вместе !

Нам не все равно !!! Спасибо !