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02 ноября 2019, суббота, 21:35 208 Мнение
Общество 2019-11-02T23:07:41+02:00
Українські Новини
Светлана Фабрикант: горстка нацвандалов выковыряла памятную доску Жукова. Будем защищать

Светлана Фабрикант: горстка нацвандалов выковыряла памятную доску Жукова. Будем защищать

Митинг, Снос памятника, Памятник Жукову
Светлана Фабрикант. Фото: Фейсбук/Светлана Фабрикант
Светлана Фабрикант. Фото: Фейсбук/Светлана Фабрикант

Общественный деятель Светлана Фабрикант поделилась впечатлениями от прошедшего 2 ноября в Одессе митинга против сноса барельефа маршалу Жукову. Об этом она написала на своей странице в Facebook 

Спасибо всем кто пришёл к военкомату где с июня 1946 по 1948 год , в кабинете нынешнего военкома , трудился в одесской ссылке , Маршал Победы ГЕОРГИЙ Жуков ! А 31 октября горстка нацвандалов выковыряла его памятную доску ...

у всех пришедших, много мыслей, планов и понимания , что делать и как защитить историю нашего города ! Будем вместе !

Нам не все равно !!! Спасибо !

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