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02 ноября 2019, суббота, 17:27 53 Мнение
Судебная власть 2019-11-02T18:26:11+02:00
Українські Новини
Игорь Гужва: В стране продолжает культивироваться атмосфера ненависти к журналистам

Игорь Гужва: В стране продолжает культивироваться атмосфера ненависти к журналистам

Суд, Журналисты, угрозы журналистам, Игорь Гужва, нападения на журналистов
Игорь Гужва. Фото: Facebook/Игорь Гужва
Игорь Гужва. Фото: Facebook/Игорь Гужва

Журналист "Страны" Игорь Гужва рассказал о том, что журналистам очень часто поступают угрозы и что по большинству дел суд далеко не продвинулся. Об этом он написал на странице на Facebook.

В международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов хочется сказать вот что.

Журналистам "Страны" с первого же дня работы нашего издания поступали угрозы. Меня бросили в тюрьму по сфабрикованному делу. На наших журналистов нападали при исполнении профессиональных обязанностей.

В том числе и на меня лично.

Что имеем сейчас по итогу? Ни одно из сфабрикованных против меня дел не закрыто.

По всем случаям нападений на наших журналистов и угроз в их адрес есть движение только по одному делу - по нападению "киллера Бабченко" Цымбалюка на Владислав Бовтрук (Vladislav Bovtruk).

Дело передано в суд. Но мы прекрасно понимаем какое будет давление на суд со стороны "группы поддержки" Цымбалюка.

Понимаем и готовимся.

По остальным делам движения нет.

А главное - в стране продолжает культивироваться атмосфера нетерпимости и ненависти к журналистам со стороны политиков.

В том числе, как видно по последнему скандалу с Яременко, и со стороны политиков из правящей партии.

Это и есть, собственно, главная причина того, что насилие в отношении журналистов продолжается.

P.S. Про расследование дел по убийствам журналистов я вообще молчу. То как шло расследование, а сейчас идёт судебный процесс по убийству Бузины - это вообще позор.

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