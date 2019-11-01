В NASA тоже решили отмечать Хэллоуин и российский космонавт Сергей Прокопьев, космонавт Алекс Херст и астронавт NASA Серена Аньон отметили этот праздник в невесомости, со световым мечом, ловушкой для привидений и получился Monster Mash в космосе. Об этом сообщается в официальной странице NASA в Instagram. "Они сделали Monster Mash ... в невесомости! 👻🎃💫 Российский космонавт Сергей Прокопьев, космонавт Европейского космического агентства Алекс Херст и астронавт NASA Serena Auñón-Chancellor позировали на фото Хэллоуина на @ issу 2018 году", - сообщается на странице NASA. Посмотреть эту публикацию в Instagram They did the Monster Mash… in SPACE! 👻🎃💫 Russian cosmonaut Sergei Prokopev, European Space Agency astronaut Alex Gerst and NASA astronaut Serena Auñón-Chancellor posed for a Halloween photo on the @iss in 2018. If you have a stellar space-themed Halloween costume, share your photos with us using #NASAcostume #NASA #space #halloween #spooky Публикация от NASA (@nasa) 31 Окт 2019 в 8:38 PDT Как сообщали Українські Новини, ранее в NASA выбрали самую оригинальную хеллоуинскую тыкву.