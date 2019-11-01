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  • Фото дня: В NASA отмечают Хэллоуин в невесомости, со световым мечом и ловушкой для привидений
01 ноября 2019, пятница, 00:20 5
Космос 2019-11-01T00:20:44+02:00
Українські Новини
Фото дня: В NASA отмечают Хэллоуин в невесомости, со световым мечом и ловушкой для привидений

Фото дня: В NASA отмечают Хэллоуин в невесомости, со световым мечом и ловушкой для привидений

NASA
Хэллоуин в NASA. Фото: instagram.com/nasa/
Хэллоуин в NASA. Фото: instagram.com/nasa/

В NASA тоже решили отмечать Хэллоуин и российский космонавт Сергей Прокопьев, космонавт Алекс Херст и астронавт NASA Серена Аньон отметили этот праздник в невесомости, со световым мечом, ловушкой для привидений и получился Monster Mash в космосе. Об этом сообщается в официальной странице NASA в Instagram.

"Они сделали Monster Mash ... в невесомости! 👻🎃💫 ⁣⁣Российский космонавт Сергей Прокопьев, космонавт Европейского космического агентства Алекс Херст и астронавт NASA Serena Auñón-Chancellor позировали на фото Хэллоуина на @ issу 2018 году", - сообщается на странице NASA.

Как сообщали Українські Новини, ранее в NASA выбрали самую оригинальную хеллоуинскую тыкву.

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