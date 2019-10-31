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31 октября 2019, четверг, 17:47 364
Экономика 2019-10-31T18:52:26+02:00
Українські Новини
Телеметрические системы "Укрлендфарминг" и цифровые карты повышают эффективность производства

Телеметрические системы "Укрлендфарминг" и цифровые карты повышают эффективность производства

Олег Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфарминг, Цифровые карты

В одном из крупнейших украинских агрохолдингов, группе компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, рассказали, как использование современных технологий, в частности телеметрических систем, влияет на эффективность производства.

В группе компаний "Укрлендфарминг", чей земельный банк является одним из крупнейших в Украине (более 500 тыс. гектаров) рассказывают, что спутниковый мониторинг позволяет не только отслеживать общее состояние полей, но и дает много других данных. Например, информацию о влажности почвы на глубине до одного метра. Об этом пишет интернет-издание "ОБОЗ".

Больше информации дают снимки, которые делают спутники. Информация от них периодически обновляется, поэтому в хозяйствах видят, какие изменения происходят на полях. Это помогает следить, как сходят посевы, достаточно ли в почве влаги и не напала ли на растения болезнь. Эти данные тем важнее, чем больше хозяйство и чем труднее его контролировать, просто выезжая на место.

"Если у тебя нет спутниковых снимков, ты не увидишь проблемы. А так ее можно определить в Киеве в офисе и спросить у агронома, что там происходит. Видишь, что понизился уровень вегетации, и спрашиваешь, в чем проблема: на поле уже созрело, или урожай кто-то съел, или кто-то его уже выкосил. У нас есть специально обученные люди, которые за этим следят. И тогда можно дать агроному информацию о возможных отклонениях и попросить, чтобы он туда поехал или дал объяснения", - отметил руководитель департамента развития и инноваций агробизнеса "Уклендфарминга" Владимир Фантух.

Впрочем, данные от спутников обновляются не так часто, как иногда нужно агропроизводителям. Тогда агропроизводители используют дроны – их операторы выезжают в нужное место и делают облеты. "Дроны мы используем практически на всех полях. Каждый агроном или руководитель хозяйства, выехав на поле, может сделать снимки и залить на сайт. А потом другой специалист может их посмотреть и понять, в каком состоянии посевы. Бывает и так, что агроном, чтобы его не ругали, сфотографировал для отчета в главный офис лучший участок, "замаскировав" проблемные. В таком случае можно потом облететь поле дроном и увидеть, где состояние поля лучше, а где хуже. Это позволяет, находясь на поле, выявить проблему в каком-то конкретном месте и поехать к нему, чтобы разобраться - есть проблема, или просто показалось", – пояснил Владимир Фантух.

Также в цифровых картах полей можно "подвязывать" данные не только от спутников и беспилотников, но и полученные от других сервисов. Например, анализы почвы, отобранных на полях, привязывают к GPS-точкам. И когда в хозяйствах планируют дифференцированное внесение удобрений, то пользуются именно этими точками и данными лабораторных исследований, которые привязаны к тому или другому месту на карте.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка.  Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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