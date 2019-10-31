Истерика вокруг поправки Геруса в закон о рынке электроэнергии является срежиссированной манипуляцией, – Притыка

Директор Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Новая энергетическая компания" Александр Притыка считает, что истерика вокруг принятой Верховной Радой Украины поправки народного депутата Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") в закон "О рынке электрической энергии" является срежиссированными попытками манипуляции общественным мнением с целью формирования образа "врага Украины".

Об этом он заявил в своем материале для интернет-издания "РБК-Украина": "Импорт электроэнергии из РФ: угроза энергобезопасности или вынужденная необходимость?".

Начало поставок из Российской Федерации (РФ) ровным графиком 100 Мвт электроэнергии вызвало целую волну публикаций, постов, комментариев экспертов, журналистов и некоторых политиков. Причем однозначно критической направленности. В основном эмоциональной, лишенной какой-либо попытки оценить последствия этого действительно неординарного события.

Прежде всего возникают вопросы:

Почему такую же волну негодования не вызывает импорт из России угля и нефтепродуктов? Каким образом импорт электричества из России мощностью не то, что 100, но даже 1000 МВт может повредить энергетической безопасности страны с собственным средним производством в 16 000 МВт, и установленной мощностью почти 50 000 МВт? Почему "врагом народа", "открывшим ворота российской энергетической интервенции", оказался Андрей Герус, хотя импорт электроэнергии из России был разрешен пресловутым законом "О рынке электрической энергии", последовательным противником которого Герус как раз и являлся? Кому из участников рынка выгодно раскручивать истерию вокруг темы импорта электроэнергии?

Все ценообразование на рынке электроэнергии формирует исключительно тепловая генерация, 80% которой контролируется одной корпорацией. Самая дешевая атомная генерация стала сакральной жертвой, электроэнергию которой практически вывели из нормальной рыночной среды с целью обеспечить расчеты с супердорогой "зеленой" генерацией и продажу супердешевой электроэнергии для бытовых потребителей и сетевых компаний ("Укрэнерго" и облэнерго).

Принцип ценообразования на РСВ (рынок на сутки вперед), который является индикатором для других сегментов рынка, основан на так называемом маржинальном ценообразовании. Это означает, что весь объем покупаемой электроэнергии в каждом часе продается по цене самой дорогой заявки на продажу из акцептированных. Проще говоря, независимо от того, какую цену выставляет продавец, он продает всю электроэнергию по самой высокой цене того продавца, который своим объемом электроэнергии замкнул всю заявленную потребность.

При имеющемся уровне монополизации тепловой генерации существует высокая вероятность манипуляций при формировании цен на РСВ. И появление на рынке даже 100 МВт относительно дешевой электроэнергии способно серьезно усложнить возможности манипуляций, а 1 000 МВт приведет к реальному снижению цен на 7-10%. Именно поэтому контроль импорта (а еще лучше его прекращение) является для тепловой генерации жизненно важным средством для поддержания монопольно высоких цен на рынке.

Поэтому, очевидно, и поднялась волна критики, захлестнувшая все информационное пространство страны. Как-то не очень верится в стихийный характер подобных кампаний.

В соответствии с законом "О рынке электрической энергии", электроэнергия, которая импортируется из стран, не являющихся членами Европейского Союза, должна была продаваться исключительно на балансирующем рынке и рынке на сутки вперед. Поправка Геруса предоставляет право импортерам не выходить на РСВ, а перепродавать электроэнергию по двусторонним договорам другим субъектам рынка, включая потребителей.

Но никто из многочисленных экспертов не задался вопросом: почему Украина из нетто-экспортера электроэнергии, обеспечивающая электроэнергией все сопредельные страны (за исключением России), превратилась в импортера с самой высокой ценой на рынке.

Ведь совершенно очевидно, что реальной угрозой энергетической безопасности страны является нерешенность проблем цен "зеленой энергетики" (объем субсидирования до 24 млрд гривен) и населения (объем субсидирования около 60 млрд гривен), неэффективные генерирующие блоки, главной задачей которых является сжигание как можно большего количества монопольно добываемого компанией ДТЭК угля, черная дыра государственной угледобычи, высасывающая из госбюджета миллиардные суммы, а также откровенное паразитирование и безрассудное латание всех дыр за счет ресурсов атомной генерации, имеющей очень зримые границы прочности.

И дальнейшее игнорирование всего этого может действительно закончиться очередной тотальной зависимостью Украины от энергетического импорта.