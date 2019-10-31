Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получил доступ к материалам следствия по делу Роттердам+. Об этом свидетельствует его заявление относительно убытков, причиненных за время действия формулы. Так, он заявил, что согласно экспертизе ущерб от действия формулы Роттердам+ составил 18,7 млрд. грн, сообщает издание "Апостроф"

"Я назову сейчас цифры за которые тот, кто под ними подписался, несет уголовную ответственность. Если любая цифра здесь мной названа неправда, я предлагаю оппонентам завтра их разбить. В этой экспертизе - ущерб, нанесенный формулой нам с вами больше 18 млрд гривен. 18,7 млрд, мне кажется. Это то, что зафиксировано в уголовном производстве. Чтобы вы понимали, скажем, 19 млрд гривен - это все, что Украина тратила на закупку лекарств против онкологии 25 лет. Здесь говорили о миллиарде гривен, которых не хватает шахтерам. Друзья, по Роттердам + у нас с вами украли 18 млрд грн", - заявил в эфире "Свобода Слова Савика Шустера" Виталий Шабунин.

На вопрос народного депутата и экс-министра ЖКХ Алексей Кучеренко: "Откуда у вас доступ к материалам криминального производства?", Виталий Шабунин заявил, что "эти подозрения вручены публично, происходили судебные заседания по мере пресечения, где все это было".

После уточняющего вопроса Кучеренко, точно ли там были обнародованы результаты экспертизы, Виталий Шабунин подтвердил и заявил, что все опубликовано на сайте НАБУ.

На сегодняшний день на сайте НАБУ не опубликовано результатов экспертиз, а в открытом доступе есть только экспертиза Киевского национального института судебных экспертиз. Однако, согласно выводам этой экспертизы формула была экономически обоснованной, а вопрос относительно объема нанесенных формулой убытков отклонен.

В своем выступлении Виталий Шабунин скорее всего говорит об экспертизе, которая была составлена в СБУ. О ней ранее стало известно из поста адвоката НКРЭ Ирины Одинец.

"На днях писала о том, что прокурор признал в суде, что САП имеет на руках экспертизу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которая не подтверждает убытков от действия формулы Роттердам+. Также мы знаем, что у них есть научное исследование Института экономики и экономического прогнозирования НАН Украины исследования, которое тоже этих убытков не подтверждает. Но когда детективы уже отчаялись получить необходимую для обвинения экспертизу, нашелся эксперт Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ - Шаповалов Роман Анатольевич. Всю экспертизу он выполнил за 12 дней, хотя по инструкции эта экспертиза относится к сверхсложным и на нее отводится от 60 до 90 дней. Для проведения исследования эксперт получил материалы уголовного производства в 20 томах общим количеством 4130 листов. За эти 12 дней, рабочих дней было 10, то есть в день он успевал рассматривать 413 листов. 8 рабочих часов в день - значит 51 лист в час. То есть, если эксперт не отвлекался ни на что, то на один лист бухгалтерских документов и сложных формул он тратил чуть больше минуты А если учесть, что кроме ознакомления с делом, он должен был проводить расчеты, то получается, что один лист он читал за 30 секунд. В своей экспертизе при подтверждении убытков он ссылается только на справку от детектива НАБУ", - написала адвокат.