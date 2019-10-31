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31 октября 2019, четверг, 07:00 26 Мнение
Общество 2019-10-31T07:00:02+02:00
Українські Новини
Зе-депутат заказывал проститутку прямо в зале парламента, в Киеве осталось лишь 5 доз против дифтерии

Зе-депутат заказывал проститутку прямо в зале парламента, в Киеве осталось лишь 5 доз против дифтерии

СБУ, Журналисты, Проститутка, Погода, Переяслав-Хмельницкий, Дифтерия, Сергей Горбатюк, Ульяна Супрун, Верховная Рада Украины, Сергей Стерненко, Богдан Яременко, вспышка дифтерии, Переяслав

Срочно вакцинируйтесь против дифтерии. В Киеве осталось лишь 5 доз сыворотки, которая может спасти жизнь заболевшим. А их количество растет. В Киеве уже 2 случая, а по Украине - 20. Сыворотки нет, потому что Супрун ее не покупала 2 года.

 
Уволенный со скандалом из Генпрокуратуры Сергей Горбатюк получил 1 млн грн при увольнении. Он, кстати, настаивает, что дело против главы ОПУ Богдана таки было. Хотя и ГПУ и Богдан это отрицали.
 
СБУ таки расследует как "правосек" Стерненко убил человека в Одессе, правда не спешит выносить подозрения, хотя с момента убийства прошло уже 2 года. Стерненко покрывала ГПУ при Порошенко и продолжает покрывать при Рябошапке.
 
Депутат "Слуги народа" Богдан Яременко попал в секс-скандал. Он заказывал услуги проститутки прямо в зале парламента. Вот фото с его телефона, где некая Алина простит $100 за час классического секса, а на второй час дает скидку в 50%. Депутат не нашел ничего лучше, чем сказать, что он сам подстроил переписку, чтобы якобы спровоцировать журналистов.

Когда в это странное объяснение никто не поверил, Яременко вышел на брифинг и обвинил во всем самих журналистов - мол, не проверили факты перед публикацией. Потом депутат рассказал о реакции жены. Полиция тоже отреагировала. В ответ журналисты выложили видео, где Яременко на сайте знакомств Тиндер и спрашивает девушек, сколько им нужно денег в месяц. В итоге начали потешаться даже над главой фракции Арахамией за вполне приличную фотку.
 
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий в Переяслав. Порошенко полгода как не при власти, а переименования продолжаются. Ну, теперь жители Переяслава, видимо, заживут богато)

До конца недели будет холодно. А с понедельника вернется тепло - до плюс 15.

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