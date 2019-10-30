В Днипре произошла стрельба, а в Одессе поймали иностранца-наркодилера

В тайне от родителей: криминальный досуг детей в Днипре

В Днипре патрульные задержали подростков, которые проводили свой досуг, нарушая закон, сообщает "Днепр час". В полицию позвонил неравнодушный житель Днипра и сообщил, что в балке за Запорожским шоссе неизвестные извлекают кабель из коммуникационного колодца. Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили там трех подростков. Ребята успели вырезать и сложить в мешок почти 2 кг проводов. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу, сообщили родителям, доставили несовершеннолетних в отделение полиции и передали сотрудникам ювенальной превенции.

В Днипре стреляли: полиция оцепила территорию

На одном из перекрестков Днипра патрульные остановили джип нарушителя. Водитель отказался выполнять требования полицейских и пытался сбежать с места остановки, передает "Наше Місто". Патрульный произвел несколько выстрелов по колесам нарушителя. Беглеца заблокировали со спущенным передним колесом. Место стрельбы оцепила полиция. Подробности выясняются.

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В Николаеве демонтировали незаконную автозаправку

Сотрудники налоговой милиции, областных управлений Гоструда и СБУ выяснили, что один из автозаправочных комплексов в Николаеве работает без разрешительных документов. Из незаконного оборота изъяли 1500 литров дизельного топлива на сумму почти 42 тысячи гривен, 3150 литров бензина на сумму свыше 88 тысяч гривен. Демонтировано оборудование стоимостью 150 тысяч гривен. В отношении нарушителя составлен протокол, сообщают "Николаевские новости".

Демонтаж заправки в Николаеве. Фото: niknеws.mk.uа

На Тилигульском лимане браконьер выловил кефали на 30 тысяч гривен

28 октября рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Тилигульском лимане, вблизи с. Украинка Николаевской области. Был обнаружен нарушитель, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями - четырьмя лесковыми сетками. В сетях находилась кефаль в количестве 48 шт. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляет 28 560 грн, сообщают "Новости N".

83-летняя любительница грибов сутки провела в лесу

Об исчезновении 83-летней жительницы пгт. Воронеж Сумской области в полицию сообщила ее соседка. Женщина была обеспокоена, что пенсионерки нет дома. Она ушла за грибами в лес и не вернулась. В поисках старушки были задействованы почти все сотрудники местного отдела полиции, военнослужащие и спасатели. Женщина всю ночь провела в лесу. Нашли пенсионерку в болотистой местности. Обессиленная и окоченевшая, она сидела под деревом. Правоохранители доставили женщину в медучреждение, где ее осмотрел врач. Сама старушка объяснила, что сначала пыталась найти дорогу к любому жилью, однако, пройдя значительное расстояние, поняла, что самостоятельно выбраться не сможет, поэтому присела возле дерева в надежде, что ее найдут, сообщает "Ваш шанс".

Иностранец распространял нарко-"закладки" по Одессе

Иностранец организовал в Одессе преступную схему, сообщает "odessa.net.ua". Он получал из Нидерландов наркотики в форме таблеток и распространял их в городе путем закладок. Дельца разоблачили, когда он как раз получал очередную партию психотропов. У мужчины изъяли более 100 таблеток MDMA. Их общий вес составил 48 граммов. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одессе иностранец делал "закладки" с наркотиками. Фото: odessa.nеt.uа

Камеры наблюдения сняли странные ночные развлечения жителей Винницы

В 12 часов ночи 29 октября к музею Пирогова в Виннице подъехало несколько автомобилей. Из машин вышла компания молодых людей и начала развлекаться. Вероятно, ради забавы они облили мужчину, приехавшего с ними, молоком и обсыпали мукой. Потом начали обливаться шампанским. Затем они уехали, оставив после себя грязную парковку, сообщает "20 минут".