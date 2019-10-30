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30 октября 2019, среда, 16:20 21 Пресс-релиз
Экономика 2019-10-30T17:15:01+02:00
Українські Новини
На что пойдут средства с нового тарифа АО "Криворожгаз"

На что пойдут средства с нового тарифа АО "Криворожгаз"

Фото: kr.104.ua
Фото: kr.104.ua

Новый тариф АО "Криворожгаз" на доставку газа позволит компании проводить бесплатную замену устаревших счетчиков газа, создать обменный фонд счетчиков для населения, а также получить необходимый ресурс для обслуживания и модернизации сетей.

Средний месячный платеж за распределение природного газа в Кривом Роге и Криворожском районе из расчета на 1 квартиру, газифицированную природным газом, составит 18,42 грн. без НДС.

Средства из ежемесячного платежа будут направлены на:

 11,98 грн. - поддержка текущей работы сетей (технологический газ, зарплата специалистов);

 3,82 грн. - расходы;

 1,57 грн. - работа АДС;

 0,16 грн. - экстренный ремонт сетей;

 0,41 грн. - установка и обслуживание счетчиков;

 0,15 грн. - обслуживание клиентов;

 0,34 грн. - модернизация сетей.

"Утверждение нового тарифа для АО "Криворожгаз" позволит направить дополнительные средства на поддержку текущей работы сетей, экстренный ремонт газопроводов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, тем самым повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Напомним, что 7 октября НКРЕКУ утвердила новую методику расчета тарифа на основе заказанной мощности. Плата за доставку газа будет отделена от стоимости газа.

Следует заметить, что 74% потребителей считают отделение платы за доставку газа от общего счета за газ более прозрачным и понятным, чем действующая система начислений. Это один из результатов первого в Украине опроса потребителей энергетических услуг, результаты которого 17 сентября обнародовал Киевский международный институт социологии.

Действующий размер платы за доставку газа, установленной НКРЭКУ для АО "Криворожгаз", привел к убыткам почти 230 млн. грн. Только в текущем году компания получит убытки на сумму 119 млн. грн. Регулятор предусмотрел очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды.

Справка. Основной сферой деятельности АО "Криворожгаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации города составляет 98%. Природный газ получают около 290 000 семей и 749 предприятий, учреждений и организаций. Крупнейшими потребителями являются предприятия горно-металлургического комплекса: Арселор Миттал Кривой Рог, предприятия группы Метинвест, Евраз СУХАЯ БАЛКА. АО "Криворожгаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Днепропетровской области и ежегодно платит в бюджеты различных уровней более 51 млн. гривен.
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