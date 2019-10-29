Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ

Появились новые подробности о деятельности ветерана полка "Азов" (подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины), активиста николаевского отделения политической партии "Национальный корпус" Дениса Янтаря, который вступил в словесную перепалку с Президентом Украины Владимиром Зеленским в г. Золотое (Попаснянский район Луганская область).

Об этом сообщило интернет-издание "Главред".

Как сообщил источник в комментарии журналистам, Янтарь не участвовал в боевых действиях, а занимался "зачисткой" мирных жителей в Донбассе. Кроме того, он мог быть причастен к убийству местного жителя.

"Янтарь ранений и контузий не имеет, однако несколько раз попадал под обстрелы, в частности во время разграбления одного из домов местных жителей. Но сам "ветеран" часто рассказывает о том, что участвовал в боях", - заявил источник.

По словам источника, глава "Нацкорпуса" в Николаевской области и его "бойцы" занимались преимущественно рейдерством и рэкетом, облагая данью бизнесменов и "отжимая" урожай у крестьян.

"В марте прошлого года под лозунгом отставки губернатора Алексея Савченко (в прошлом - милиционера) захватил с бандой Николаевскую ОГА (областную государственную администрацию), взяв в заложники депутатов облсовета", - добавил источник.

Напомним, 26 октября Президент Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое в Донбассе, где встретился с военнослужащими Вооруженніх сил Украины. Там в словесную перепалку с Президентом вступил Денис Янтарь, который раскритиковал его решение по разведению войск в Донбассе.