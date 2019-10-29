Надежда Сасс: После просмотра Дроздова у меня 2 желания: вымыть грязный рот этого "выродка" и отправить его в

Телевизионная ведущая Надежда Сасс считает высказываня журналиста Остапа Дроздова в ходе передачи "Рандеву" на "5 канале" в адрес русскоговорящих граждан Украины и жителей Донбасса дискриминационными, унижающими и разжигающими ненависть.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Вы только вдумайтесь! В эфир "5 канала" полоумный и борзый львовянин по фамилии Дроздов брюзжит, захлебываясь собственной желчью и злостью, адресуя жителям Донбасса следующие фразы:

"В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Это в принципе пропащие люди"

"Мы открываем для них двери, но при условии, чтобы перед этими людьми поставили очень жесткие фильтры, они должны перед нами извиниться"

"Конечно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Но я уже перерос это дело и для себя все точки на "і" расставил" и тд.

Двумя месяцами ранее телеканал "112 Украина" лишают цифровой лицензии, проводят судилище над телеканалом Newsone, организовывают безосновательные внеплановые проверки телеканала ZIk, мотивируя это "разжиганием ненависти гостями эфира", еще и предъявляя претензии ведущим, которые "позволяют гостям так высказываться". Где справедливость? А совесть? Где правовое государство, за существование которого мы так долго и мучительно боремся?

Я, как и многие мои коллеги, поддерживаем инициативу Олеся Медведева судиться с Дроздовым за дискриминационные, унижающие и оскорбляющие высказывания в адрес наших сограждан, а по факту абсолютно всех русскоязычных украинцев, желающих мира собственной стране. Каждый должен отвечать за свои слова!

Кроме этого, рассчитываем на поддержку народных депутатов, и надеемся, что в ближайшее время они направят в Национальный совет по вопросам радио и телевещания запрос с требованием провести проверку "5 канала" в связи с "разжиганием ненависти в эфире", и обратятся в ГБР с требованием возбудить уголовное дело в соответствии с частью первой ст. 161 Уголовного кодекса: разжигание вражды по отношению к гражданам Украины на основе места их проживания и их политических взглядов.

P. S. При просмотре данного выпуска "Рандеву" и некоторых авторских программ Дроздова в Youtube у меня было 2 желания: вымыть грязный рот этого "выродка" (именно так он называет жителей Донбасса) и отправить его в психиатрическую больницу, дабы проверить на адекватность.

P.P.S. Давайте же оставаться людьми! Остальные роли уже заняты.