Украинцы смогут отслеживать риски для своего здоровья благодаря новому онлайн-сервису

Платформа MoniHeal ("мониторь и выздоравливай") существенно отличается от других современных медицинских программных продуктов. Онлайн-сервис имеет уникальную систему постоянного мониторинга состояния здоровья людей для профилактики опасных заболеваний. Система позволит врачу своевременно разглядеть тревожные признаки и симптомы в состоянии пациента, которые впоследствии могут привести к тяжелым хроническим заболеваниям, и устранить эти отклонения, то есть выполнить соответствующие профилактические меры. Фактически это инновационный инструмент контроля любых изменений в организме, что помогает выявлять угрозы для здоровья человека на ранних или начальных стадиях.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Разработку IT-специалистов при участии кафедры медицинской информатики Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика представили семейным врачам во время научно-практической конференции "Организационные и клинические вопросы семейной медицины в Украине", которая прошла в Киеве 24-25 октября.

Сейчас система готова к тестированию семейными врачами, после завершения которого MoniHeal появится в открытом доступе под доменом moniheal.com.

Начинать пользоваться программой мониторинга можно в любом возрасте. План ежегодных исследований может корректироваться семейным врачом и рассчитан до 80-ти лет.

Заведующий кафедрой медицинской информатики Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, доктор медицинских наук, академик Озар Минцер, в своем комментарии для веб-сайта Грип.ua подчеркнул, что врач, пользующийся преимуществами этой платформы, выводит свою профессиональную эффективность и социальную миссию на новые уровни. Ведь его деятельность сосредотачивается на предупреждении возникновения болезней, профилактике возникновения тяжелых хронических заболеваний.

Электронная медицинская платформа MoniHeal (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com

Электронная медицинская платформа также позволит врачу и пациенту быть на постоянной связи, проводить онлайн-консультации и консилиумы, создавать электронные медицинские архивы, карты, а также четко планировать графики работы врача и многое другое. Львиная часть работы врача перемещается в онлайн.

Доступ к медицинскому архиву на MoniHeal будет лишь у пациента и он может открывать его только для врача, консультанта или специалиста, которых будет выбирать самостоятельно с помощью этого онлайн-сервиса.

Платформа также значительно упростит пользование системой медицинского страхования и кредитования.

Пользование MoniHeal будет полностью бесплатным для пациентов, врачей всех специальностей и медицинских учреждений.