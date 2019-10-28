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28 октября 2019, понедельник, 12:57 24
Транспорт 2019-10-28T12:57:55+02:00
Українські Новини
Авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Шарджа"

Авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Шарджа"

SkyUp, Шарджа

Авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Шарджа (ОАЭ)" с 26 октября.

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов", передает Українські Новини.

"Рейс в Шарджу стал знаковым для аэропорта, поскольку значительно расширяет географию работы львовского аэропорта, а также открывает экспансию в новый, очень интересный для наших пассажиров и перспективный регион. Об интересе к рейсу уже свидетельствует пассажиропоток - на вылет из Львова было максимальное заполнение - 189 пассажиров", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться каждую субботу с вылетом из Львова в 2:10 и прибытием в Шарджу в 7:30.

Вылет в обратном направлении - в 8:55 с прибытием во Львов в 14:50.

Стоимость билетов стартует от 3 297 гривен.

Шарджа - третий по величине город в ОАЭ, центр одноименного эмирата, образует агломерацию вместе с Дубаем и Аджманом.

Как сообщали Українські Новини, SkyUp намерена запустить рейсы из Запорожья и Львова в Тель-Авив (Израиль) до декабря.

Также авиакомпания SkyUp намерена запустить рейсы из Киева, Харькова и Львова в города Чехии до конца октября.

Авиакомпания SkyUp начала работу с апреля 2018 года.

SkyUp является дочерним предприятием туристического оператора Join Up.

Авиакомпания была зарегистрирована в июне 2017 года.

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