Секретарь НСЖУ Валерий Макеев: Полиграф не предлагать?

Валерий Макеев, адвокат и секретарь Национального Союза Журналистов Украины высказал свое мнение о публичной дискуссии о полиграфе.

Последняя полная неделя октября 2019 в Украине заканчивается тотальной сонливостью, туманами, подозреваемыми в токсичном заражении всего окружающего и прежде всего – любимой столицы. Безусловно, ещё успеем неласково упомянуть очередной (и таки – даст бог последний) перевод часов на зимнее время (не путать с зимней спячкой! – нас ждут большие дела "служений народу" и не только).

Но запомнится этот ты-ж-день, как по мне, безусловно, публичными дискуссиями с упоминанием созвучного с булгаковским персонажем – Полиграфом.

В контексте упоминаний полиграфа было нечто большее, чем просто созвучие: Полиграфы Полиграфовичи Не-Шариковы вышли стройными рядами на тропу войны с публичным сознательным (более привычно слышать , когда говорят о безсознательном).

И народ порвало: все прильнули к прямым и кривым репортажам о раскрытии таинств Не-Мёртвых Душ (и почему пальцы автоматически выбивают "Зе" вместо "Не"!!!:-))). Души Не Каялись в том, что таки брали по 30 штук "трампов", а умело-смело, отбрасывая ложный стыд и признаки лукавства, убеждали себя и "смотрящих" непоколебимым отрицанием факта небескорыстного служения эллектрорату.

Народ верил. И не верил. И полиграф превратился в народную забаву.

А жаль. Жаль и полиграфа – его определённая ценность дискредитирована. порой жаль и за народ – любим в политике шоу…

Но это эмоции. На которые и рассчитывали умелые режиссёры в составлении своих развлекающих народ сценариев.

Но я таки, кроме всего прочего, имею требующий уважения и ответственности перед социумом статус адвоката.

А посему и могу, и обязан изъясниться по сути проблематики применения детектора лжи – "Полиграфа".

Начнём-с. (Пусть извинят коллеги и специалисты за избранный не академичный стиль изложения материала, но публичность темы того требует).

Если возникает спор, не разрешимый иными способами, стороны имеют возможность идти в суд. А здесь свои правила именуемые процессом.

Всеми кодексами предусмотрено предъявление сторонами допустимых доказательств, в т.ч. – экспертиз.

Причём, заключение эксперта, специалиста, которое сторона прилагает к иску в качестве доказательства, как правило, не имеет статуса приближённого к судебной экспертизе.

Многие страны используют в судебной практике полиграф. Но, как правило, заключения полиграфологов или имеют второстепенное значение, или же вообще не принимаются ко вниманию.

Первый кейс, в котором Верховный суд США назначил проверку на полиграфе, был ещё в 1988 году. (Дело "Соединённые Штаты против Шеффера"). Тогда же суд и признал свидетельства на полиграфе ненадлежащим доказательством. Уже в 2011 году окружной апелляционный суд США в деле "Соединённые Штаты против Гендерсона" указал, что полиграфическая экспертиза не содержит научных знаний и не может быть использована в суде.

В Украине всё несколько запутанней. Одни суды не признают "научности" и процессуальной дееспособности экспертизы полиграфологов, иные - указывают на то, что не против бы и посмотреть при принятии решений, что скажут специалисты об искренности и правдивости некоторых показаний.

Обратимся к Единому Реестру Судебных Решений с запросом поиска по фразе: "психофизиологическая экспертиза на детекторе лжи" http://www.reyestr.court.gov.ua

Находим 85 упоминаний.

Несколько упоминаний апелляционных и кассационных судебных инстанций говорят о том, что жалобы относительно экспертиз "на полиграфе" или не рассматриваются (как такие, которые не подлежат обжалованию даже в апелляционном порядке), или же отклоняются как безосновательные.

В абсолютном большинстве случаев, ходатайства о проведении психофизиологических экспертиз отклоняются как такие, что не предусмотрены процессуальным законодательством.

Так, например, Святошинский районный суд города Киева Определением от 10 декабря 2015 года по делу № 759/14118/15-к, отметил:

"Уголовно-процессуальным кодексом Украины в редакции 2012 года не предусмотрена возможность проверки правдивости показаний лица с применением компьютерного полиграфа (детектора лжи), поскольку она не является психофизиологической экспертизой, которая может проводиться только экспертами соответствующей квалификации по научно-обоснованными методиками. Проведение такого рода экспертиз должно поручаться соответствующим аккредитованным судебным экспертам. Результаты проверок на полиграфе (детекторе лжи) имеют ориентировочное значение в процессе доказывания, а не доказательное значение, а выводы имеют признаки вероятности. Методики проведения судебных экспертиз (кроме судебно-медицинских и судебно-психиатрических) подлежат аттестации и государственной регистрации в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины (ч. 3 ст. 8 Закона Украины "О судебной экспертизе" № 4038-XII от 25.02.1994 года).

Суд отмечает, что в настоящее время отсутствует официально утвержденная методика проведения судебно-психофизиологической экспертизы с применением компьютерного полиграфа (детектора лжи). Поэтому назначение указанной экспертизы суд считает неоправданным, поскольку правдивость и ложность показаний носит этический и юридический характер и относится к сфере понятий, проявление которых невозможно зафиксировать физическими приборами. Полиграф только объективно регистрирует физиологические функции организма, позволяет зафиксировать эмоциональное напряжение, связанное с вопросами теста".

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54366175

Из 85 упоминаний "полиграфа" в судебных актах, в 12 суд прямо устанавливает "ненаучность" экспертного исследования, а само исследование – недопустимым доказательством:

Дело № 753/13988/16-к http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82614895 Дело № 219/9480/15-к http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71264771 Дело № 235/2531/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70904678 Дело № 330/2455/16-к http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67087538 Дело № 343/1446/16-к http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82810722 Дело № 526/2003/15-к http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62443343 Дело № 592/3035/15-к http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45062293 Дело № 661/952/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78406358 Дело № 709/362/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74307403

10 .http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55549562

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43533579

В одном единственном случае, суд "принял к сведению" наличие заключения эксперта – полиграфолога как дополнительного доказательства:

"Исследованные в судебном заседании справки по результатам психофизиологического интервью с лицом 8 и лицом 9, с применением полиграфа ("детектора лжи") также не подтверждают управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения"

Дело № 724/255/19 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81389573

Даже когда сторона предоставляет суду осуществлённые стороной собственные исследования, суд может не принять их во внимание для принятия судебного решения, сославшись на отсутствие у полиграфолога соответствующего статуса судебного эксперта.

Так Апелляционный Суд Ровненской области Определением по делу №563/156/15-ц от 8 февраля 2016 года, указал:

"Ссылка ЛИЦО_2 на заключение экспертного исследования № 1510/02 от 20 октября 2015 по результатам проведения его психофизиологического исследования с использованием полиграфа, как подтверждение правдивости его возражений относительно неполучения им 7000 долларов США займа от ЛИЦО_3 суд во внимание не принимает ибо считает это доказательство, в соответствии со ст. 59 ГПК Украины, не допустимым, поскольку лицо, проводившее это исследование, не имеет установленного государственного разрешения, лицензии, допуска на проведение такого вида судебных экспертиз".

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55549562

В очень редких случаях суд таки может и удовлетворить ходатайство стороны о проведении психофизиологической экспертизы на детекторе лжи.

В заданном поиске, из 85 упоминаний о детекторе лжи в определениях и решениях/приговорах судов, только в пяти случаях суды таки назначали проведение экспертизы на полиграфе. Это были определения ( ухвалы) судов, за которыми пока не последовали решения, по которым можно было бы определить степень применения заключений полиграфологов в судебном решении.

3 мая 2018 года Сосновский районный суд города Черкассы по делу №712/15130/17 вынес позитивное определение, удовлетворив ходатайство стороны о проведении "экспертизы на полиграфе".

Излагаю прецедентную мотивировку назначения такой экспертизы полностью (с кающимся осознанием сложности восприятия текста судебного решения неспециалистами, но иначе, увы, никакJ)):

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73756289

"Процессуальными источниками доказательств является объяснения сторон, третьих лиц, их представителей, показания свидетелей, письменные доказательства, вещественные доказательства, в частности звуко- и видеозаписи, заключения экспертов.

В соответствии со ст. 77 ГПК Украины надлежащими являются доказательства, которые содержат информацию относительно предмета доказывания.

Стороны имеют право обосновывать принадлежность конкретного доказательства для подтверждения их требований или возражений. Суд не принимает к рассмотрению доказательства, не касающиеся предмета доказывания.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК Украины суд назначает экспертизу по делу за совокупностью следующих условий: для выяснения обстоятельств дела, имеющих существенное значение для дела, необходимы специальные знания в сфере иной, чем право, без которых установить соответствующие обстоятельства невозможно и сторонами не представлены соответствующие выводы эксперта из этих же вопросов или выводы экспертов вызывают сомнения в их правильности.

По определению полиграф (детектор лжи) является разновидностью психофизиологической аппаратуры и представляет собой комплексную многоканальную аппаратную методику регистрации изменений психофизиологических реакций человека в ответ на предъявление по специальной схеме определенных психологических стимулов; анализ информации, полученной от человека в процессе опроса с помощью полиграфа, как утверждается, позволяет получать необходимую ориентировочную информацию и выявлять ту, которую человек скрывает.

Полиграф - это многоканальный осциллограф, который проводит одновременную запись показателей кровяного давления, дыхания, двигательных реакций, делает электрокардиограмму и тому подобное. В то же время, на основные четыре показателя, которые измеряются полиграфом (артериальное давление, пульс, потоотделение, частота дыхания) влияет большое количество эмоций, в том числе радость, ненависть, печаль, тревога, депрессия. Связь этих параметров в совокупности с намерениями бесспорного обмана до сих пор наукой не доказана. При этом следует отметить, что полиграф не читает мысли, а лишь регистрирует физиологическую активность и изменение ее параметров. Он проявляет не ложь, а только возбуждение, которое с определенной долей вероятности может свидетельствовать о лжи. По физиологическим реакциям нельзя точно установить природу процесса, которые вызвал (положительная или отрицательная эмоция, боль, какие-то ассоциации, ложь, испуг).

В соответствии со ст. 1 Закона Украины "О судебной экспертизе", судебной экспертизой является исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах дела, находящегося в производстве, в частности, суда.

Согласно положениям пунктов 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 30.05.1997 г. № 8 "О судебной экспертизе по уголовным и гражданским делам" обращено внимание судов на необходимость строгого соблюдения требований закона при назначении судебных экспертиз и использовании их выводов. Указано на недопустимость назначения экспертизы в случаях, когда выяснение определенных обстоятельств не требует специальных знаний, а также постановка перед экспертом правовых вопросов, решение которых отнесено законом к компетенции суда.

Из анализа изложенного усматривается, что назначение судебной экспертизы возможно лишь в случае действительной потребности в специальных знаниях для установления фактических данных, входящих в предмет доказывания, то есть в случае, когда заключение эксперта не могут заменить другие средства доказывания.

Согласно ч. 3 ст. 103 ГПК Украины при назначении экспертизы судом эксперт или экспертное учреждение выбирается сторонами по взаимному согласию, а если такое согласие не достигнуто в установленный судом срок, эксперта или экспертное учреждение определяет суд. Суд с учетом обстоятельств дела вправе определить эксперта или экспертное учреждение самостоятельно. В случае необходимости может быть назначено несколько экспертов для подготовки одного вывода (комиссионная или комплексная экспертиза).

Статьей 7 Закона Украины "О судебной экспертизе" определено, что судебно-экспертную деятельность в уголовном производстве осуществляют государственные специализированные учреждения, а в других случаях - также судебные эксперты, которые не являются сотрудниками указанных учреждений и другие специалисты (эксперты) из соответствующих областей знаний в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом.

Перечень экспертных специальностей, по которым осуществляется судебно-экспертная деятельность специалистами, не являющимися сотрудниками государственных специализированных учреждений, определены в приложении 7 к Положению об экспертно-квалификационных комиссиях и аттестации судебных экспертов, утвержденному приказом Министерства юстиции Украины от 03.03.2015. № 301/5.

Общественная организация Всеукраинская ассоциация полиграфологов не является экспертным учреждением. Кроме того, ни ответчиком, ни представителем ответчика не представлено доказательств, что в указанной общественной организации есть судебные эксперты, имеющие необходимые знания для предоставления заключения по исследуемым вопросам, а также имеет ли указанная организация лицензию на проведение судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа.

Учитывая, что для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, нужны специальные знания, суд считает необходимым назначить по делу судебную психологическую экспертизу с использованием полиграфа, проведение которой поручить Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз".

Что здесь показательно: суд не удовлетворил ходатайство в части того, что право проведения экспертизы следует предоставить "ассоциации полиграфологов" (что есть очевидным и безапелляционным), и направил дело на рассмотрение … в КНИИДИСЭ. Надолго. За полтора года дело с экспертизы не возвратилось.

Аналогичная участь постигла и исполнение определение того же – Сосновского районного суда города Черкассы по делу № 712/3988/18 от 18 сентября 2018 года.

Таким образом, в кейсе "Дубинский против Арахамии", ожидание реального экспертного результата могло бы растянуться на долгие годы… Возможно, стороны рассчитывали на чудодейственную силу прямого эфира?:-)

Подытоживая о природе Полиграфа и Полиграфологов, резюмируем почти научно:

"Полиграф - компьютерный техническое средство, которое имеет соответствующую сертификацию, осуществляющий регистрацию изменений психофизиологических реакций человека в ответ на предъявление по специальной методике определенных психологических стимулов, не наносит ущерба жизни, здоровью человека и окружающей среде (Приказ Министерства обороны Украины "об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения опроса персонала с использованием полиграфа в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины" (Инструкция, п. 1.2) от 14.04.2015 г. №164).

Полиграф - разновидность психофизиологической аппаратуры, использующей комплексную многоканальную компьютерную методику регистрации изменений психофизиологических реакций человека на определенные психологические стимулы (Приказ Министерства внутренних дел Украины "Об утверждении Положения о психологическом обеспечении в Национальной гвардии Украины" (Положение, гл. 1, п. 3) от 08.12.2016 г. №1285).

Полиграф - технический многоканальный (в том числе имеет канал выявления противодействия) регистратор психофизиологических реакций субъекта исследования, который позволяет выявлять и фиксировать психофизиологические реакции субъекта исследования на определенные стимулы (раздражители) путем преобразования его психофизиологических показателей активности с аналоговых сигналов в цифровые сигналы, которые отображаются в виде кривых на полиграммах (Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований" (Порядок, п. 2) от 11.05.2017 г. №449).

Полиграф - разновидность специального психофизиологического технического средства, осуществляющего регистрацию динамики протекания не менее пяти независимых психофизиологических процессов человека (грудного и диафрагмального дыхания, сердечнососудистой активности, электропроводности кожи, двигательной активности) в ответ на предъявление по специальной методике определенных психологических стимулов (вопросов, изображений, предметов), не причиняя вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде (Приказ Министерства внутренних дел Украины "О утверждении Инструкции о порядке использования полиграфов в Национальной полиции Украины" (Инструкция, разд. 1, п. 2) от 13.11.2017 г. №920).

Указанными актами предусматриваются случаи и процедуры проведения полиграфических обследований на соответствующих субъектах. Также в Национальный классификатор профессий (приказ Госпотребстандарта Украины от 28.07.2010 г. №237) был внесен ряд профессий, которые касаются полиграфического исследования, в том числе эксперт-полиграфолог.

Итак, Украина на официальном уровне признает полиграфические исследования и использования полиграфа как один из методов проверки людей". И не научно:

Полиграфы, как детекторы лжи, в судебной практике практически не применяются. А если и применяются, значение психологической экспертизы на детекторе лжи имеет ограниченное, второстепенное значение, как при рассмотрении с иными доказательствами.

P.S. Именно это я пытался донести в нескольких фразах во время эфира телепроекта "Украинский Формат" на "NewsOne", пробираясь к "бессознательному сознательному" аудитории сквозь тернии возгласов как всегда неугомонного Геннадия Москаля.