О ситуации с привлечением внутренних капиталов в развитие экономики Украины в публикации на персональной странице в социальной сети Facebook свою точку зрения изложил экономист и предприниматель Александр Деркач.

"Опубликовали рейтинг Doing Business. Мы на 64-м месте. Выросли на несколько позиций за год и теперь вроде даже спор идёт, чья такая сильная заслуга. Новых, или старых. Хотя, как ни странно, ватная, фсбшная и коррумпированная Россия почему-то оказалась на 28-м месте. А Грузия так и вообще, на 7-м. Но то такое. Хай им будет хорошо. Я занимаюсь бизнесом и только бизнесом 27 лет. Являясь в общем-то, классическим инвестором. Все компании, которые мы создавали с партнёрами, запускались или с нуля, или как новые производства на старых площадках. Их десятки. В разных отраслях экономики. На них работают тысячи и тысячи людей. Мои субъективные ощущения за эти 27 лет. Не знаю, как насчёт ІКЕA, Auchan, Метро или Н&М. Пусть они вам сами расскажут. Но внутренний инвестор в нашей стране никому нахрен не нужен. Он не был нужен ни 20, ни 10, ни 5 лет назад. Не зависимо от рейтинга Doing Business. Не нужен и сегодня. Если говорить по большому счёту, а не о каких-то косметических примочках. "Личных" гарантий никто ему давать не спешит и со словами любви не обращается. На этого инвестора, в лучшем случае, все смотрят как на докучливое говно, путающееся под ногами и мешающее людям работать. А в основном, как на хороший объект для дойки. Если вы решите построить завод, частную клинику, магазин или что-либо другое, крупнее киоска по торговле лимонадом, вы пройдёте все круги ада. Хотя и с лимонадом всё непросто, меня люди в комментах поправили. Вы должны будете сами где-то найти землю и отвести её какими-то "черезжопными" схемами. Потому, что ни купить её, ни арендовать практически невозможно. Вы в лучшем случае год будете согласовывая свой проект во всех мыслимых и немыслимых инстанциях, включая минкульт и близлежащие аэропорты. По нормам, которые будут или меняются, или выдумываются под вас прямо по ходу. Вам будут писать отписки строго по закону день в день и 20 раз гонять по кругу. Пока у вас не поедет крыша и вы сами не начнёте предлагать деньги. А заплатив раз, вы будете платить до конца. Вы не подключитесь ни к электричеству, ни к газу, ни к воде, не решив вопрос минимум дважды. Первый раз с собственниками сетей-монополистов, второй, с их менеджерами. Вы "просто так" не пройдёте своими трубами и кабелями ни через дорогу ни через земли какой-то госконторы. С вас обязательно что-то попросят. В процессе строительства вас посетят 20 проверяющих и 20 активистов. От людей в погонах и от людей в штатском. От партии Воля и от ветеранов рыбной ловли. Чтоб сделать вашу жизнь немножко веселее. Если повезёт и вы, вопреки всему, закончите свою стройку, сдавать вам её придётся долго и дорого. В тех же инстанциях. Про защиту корпоративных прав и прав собственности, контролирующие органы, суды и маски-шоу, доступ к внешним рынкам и кредитным ресурсам, валютную и налоговую политику я промолчу с целью экономии умных слов и вашего времени. Коллеги-бизнесмены, я не прав?", - констатировал Александр Деркач.