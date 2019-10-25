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25 октября 2019, пятница, 19:47 88
Общество 2019-10-25T19:48:19+03:00
Українські Новини
Катарская авиакомпания обьявила спеццены на отмененные МАУ рейсы в Азию

Катарская авиакомпания обьявила спеццены на отмененные МАУ рейсы в Азию

Токио, Гонконг, Азия, Шанхай, Сеул, Qatar Airways, Авиаперевозки, Киев-Пекин
Самолеты. Фото: pixabay
Самолеты. Фото: pixabay

Qatar Airways ввела специальные цены на вылеты из Киева в Пекин, Гонконг, Сеул, Шанхай, Токио и по другим направлениям Восточной Азии от 12500 гривен в обе стороны. Об этом сообщает "avianews".

Отмечается, что акционное предложение действует на рейсы, которые будут выполняться в период с 15 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Благодаря этому пассажиры отмененных рейсов МАУ Киев-Пекин, которые перестанут выполняться с 16 ноября, смогут спланировать свое путешествие, купив новые билеты. Qatar Airways выполняет рейсы из Киева в страны Азии с пересадкой в Дохе. Бесплатная норма багажа составляет 30 кг.

В 2019 году Qatar Airways признана лучшей авиакомпанией мира по версии британского консалтингового агентства Skytrax.


Специальные цены в обе стороны из Киева в города Азии: Пекин — от 12 500 гривен, Сеул — от 15 600, Токио — от 18 200, Шанхай — от 18 200, Гонконг — от 19 500 гривен.

Также в авиакомпании ввели скидку до 30% от тарифа на перелеты из Киева в другие города Восточной Азии, которая действует на бронирования, совершенные до 30 октября включительно.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Qatar Airways запустила рейс "Доха - Киев".

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