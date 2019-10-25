Украли из-под носа: в Японии грабители вынесли с витрины бриллиант стоимостью около $2 млн

Во время выставки драгоценностей в японском городе Иокогама украли прямо с витрины украли бриллиант в 50 карат, стоимостью $1,8 млн. Об этом передает Kyodo News.

В частности, инцидент произошел 24 октября в 17:00 в прибрежной части города Йокогама, расположенного в 35 км от Токио. После выставки драгоценных камней в конференц-центре Pacifico Yokohama, охранник во время обхода здания заявил, что с витрины пропал драгоценный камень. Охранник обнаружил пропажу в 18:00 и сразу же доложил правоохранителям.

В ходе расследования полиция заявила, что бриллиант украли незадолго до закрытия, и отметила, что похищение осуществляла профессиональная группа грабителей.

Также есть предположения, что у преступников был сообщник из числа служащих выставочного центра, поскольку во время грабежа, сигнализация не сработала. Детали события устанавливаются.

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