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25 октября 2019, пятница, 17:34 43
Жизнь 2019-10-25T17:35:12+03:00
Українські Новини
Влажная погода действительно обостряет боль в суставах, - ученые

Влажная погода действительно обостряет боль в суставах, - ученые

Суставы, Боль в суставах, Дождливая погода, Влажная погода, Плохая погода, Артрит
Суставы. Фото: pixabay
Суставы. Фото: pixabay

Люди с хроническими болезнями, такими как артрит, чаще испытывают ухудшение самочувствия во влажную, дождливую погоду. Об этом свидетельствуют новые исследования, передает "ВВС Украина".

В народе считают, что холод обостряет боль, но на самом деле никакого научного подтверждения этой теории нет. Команда ученых из университета Манчестера провела исследование с участием 2500 человек и обнаружила, что теплая и влажная погода вызывает обострение заболеваний.

Ученые надеются, что полученные результаты станут основой для дальнейшего анализа причин этого явления.

Колени ноют "на погоду" - такой симптом обычно связывают с холодной погодой. Некоторые даже научились предсказывать изменения погоды, основываясь на болевых ощущениях в суставах. Но проследить, как изменения в атмосфере влияют на наш организм, - достаточно сложное дело. Предыдущие исследования были небольшими и краткосрочными.

К участию в исследовании ученые привлекли 2500 британцев, страдающих на артрит, фибромиалгию, мигрень и невропатию. В течение пятнадцати месяцев они записывали симптомы участников исследования, а их телефоны запоминали, какой была погода в этот день. Во влажную ветреную погоду и при снижении атмосферного давления вероятность возникновения боли увеличивалось на 20%. Холодные влажные дни также усиливали боль.

Однако, не доказано, что это связано только с температурой или с осадками. 


"Со времен Гиппократа считалось, что погода влияет на симптомы у пациентов с артритом. Примерно три четверти людей, живущих с артритом, считают, что их боль зависит от погоды", - сказал профессор Уилл Диксон из Центра эпидемиологии артрита в университете Манчестера, который возглавлял исследование. 

Профессор Диксон считает, что, если другие ученые "посмотрят на влажность как на причину обострения боли, это откроет двери для новых методов лечения".

Это также поможет людям, страдающим от хронических болезней, составить своеобразный "прогноз боли" и планировать свои действия.

"Люди всегда думали, что изменения погоды способны влиять на людей с артритом и ревматизмом. Но научных исследований, подтверждающих взаимосвязь болевых симптомов с погодой, пока не было. Поэтому очень важно, что мы провели исследования и смогли сделать некоторые научные выводы", - сказал директор по исследованиям из Центра эпидемиологии артрита в университете Манчестера Стивен Симпсон. 

Напомним, ранее ученым удалось вырастить суставы с помощью стволовых клеток

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