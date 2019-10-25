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  • 25.10.19 16:00 Пресс-конференция: "Обстоятельства гибели Виктора Дегтярёва позывной "Сенсей" - свидетельство очевидцев"
25 октября 2019, пятница, 12:14 41
Пресс-центр 2019-10-25T18:22:00+03:00
Українські Новини
25.10.19 16:00 Пресс-конференция: "Обстоятельства гибели Виктора Дегтярёва позывной "Сенсей" - свидетельство о

25.10.19 16:00 Пресс-конференция: "Обстоятельства гибели Виктора Дегтярёва позывной "Сенсей" - свидетельство очевидцев"

25 октября 2019, 16:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоялась пресс-конференция на тему: "Обстоятельства гибели Виктора Дегтярёва позывной "Сенсей" - свидетельство очевидцев".

Cпикеры:

  • Анатолий Крайнов, ветеран АТО, командир разведки группы "Купол";
  • Игорь Оваденко, ветеран АТО;
  • Александр Василенко, ветеран АТО.

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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