Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") считает, что действующая власть и партия "Слуга народа" постепенно трансформируются в продолжателей политического курса бывшего Президента Украины Петра Порошенко, а также назвал непоследовательность главной чертой современной внешней политики Украины.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Нравится мне главная черта внешней политики в исполнении "Слуг народа": последовательность. Только утихли страсти по поводу абсолютно нелогичного решения руководства делегации Украины в ПАСЕ бойкотировать сессию Ассамблеи, как сегодня спикер Разумков абсолютно спокойно соседствует в том же самом зале с председателем Госдумы Володиным. Конечно, считаю такое соседство демонстрацией необходимого нашей внешней политике прагматизма. Но что тогда было до этого? И так у них во всем, что касается отношений с Россией: по газу переговоры ведем, а комментарии их СМИ давать нельзя, встречу с Путиным требуем, а за такие же встречи с ним оппозиционных политиков грозимся уголовными делами. Кажется, они еще не окончательно трансформировались в преемников Порошенко, но уже на пути к этому, от этого и метания в стиле доктора Джекила и Мистера Хайда".