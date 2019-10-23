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23 октября 2019, среда, 17:05 338
Происшествия 2019-10-23T17:14:14+03:00
Українські Новини
В Киеве в ТЦ мужчина избил представительницу ЛГБТ-сообщества

В Киеве в ТЦ мужчина избил представительницу ЛГБТ-сообщества

Киев, ЛГБТ-сообщество, Протесты против ЛГБТ, Космополит, Киев-прайд

В одном из торогово-развлекательных центров Киева "Космополит" мужчина избил представительницу ЛГБТ-сообщества возле женской уборной. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества KyivPride.

Инцидент произошел 19 октября. Анастасия и Мария, которые состоят в отношениях, после вечернего сеанса в кинотеатре "Космополит" зашли в уборную. Однако за ними побежал мужчина. Он обратился к Марии со словами:

"Пацанчик, тебе здесь не место".

По словам Анастасии это и стало причиной нападения, поскольку мужчина считал, что Мария - это парень и ей не место в женском туалете.

Скриншот:facebook/ KyivPrideСкриншот:facebook/ KyivPride

После того, как девушка лично ответила мужчине, началась драка. Мужчина стал тащить Марию за руку, затем свернул ее, перевернул через себя и ударил головой об кафель.

 

"У Марии ушибы головы, шеи и уха. К счастью, кровотечения не было, однако есть подозрение на сотрясение мозга, это должна определить компьютерная томография головы, которую должна пройти Мария. Все побои сняты врачами, заявление в полицию составлено", - заявили в сообществе.

KyivPride призывал Национальную полицию расследовать это дело, а Верховную Раду и Кабинет Министров как можно быстрее внедрить действенное законодательство о преступлениях на почве ненависти, в соответствии с обязательствами в рамках Национальной стратегии по правам человека.

Как сообщали Українські Новини, 27 июля, в Запорожье двум несовершеннолетним девушкам, которые в прошлом году на "Фестивале равенства" избили нескольких участниц, дали по 2 года условно.

Также организатора "Марша равенства-2018" избили в Кривом Роге.

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