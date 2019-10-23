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23 октября 2019, среда, 16:27 99
Верховная Рада и партии 2019-10-23T17:45:02+03:00
Українські Новини
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума

Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума

Рынок земли, Референдум, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко в Житомирской области. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко в Житомирской области. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко во ходе встречи с аграриями, работающими в фермерском хозяйстве в Житомирской области, в среду, 23 октября, заявил, что принятие закона об открытии рынка земли без проведения референдума является преступлением перед народом Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"У нас есть абсолютно четкое понимание, если планируется законопроект о рынке земли, то, прежде всего, необходимо, чтобы он был отработан не с Всемирным банком, не с международными финансовыми спекулянтами, а с украинскими фермерами. Не кулуарно, как это произошло 18 октября на заседании Аграрного комитета. Понимая, что собираются приехать люди из регионов, что другие фракции против, они перенесли заседание комитета с 14:30 на 8:30 утра, чтобы собрать только своих представителей (народные депутаты от фракции "Слуга народа"). Когда начался скандал, когда остальные фракции ополчились против этого законопроекта, и стало понятно, что сейчас будет заблокирована Рада, а из регионов уже ехали люди в Киев, чтобы взять в кольцо эту Раду и не выпускать депутатов, которые планировали принимать этот закон, то они испугались и перенесли заседание комитета на неопределенный срок", – сказал Бойко.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ подчеркнул, что только после решения, принятого на общенациональном референдуме, можно открывать рынок земли.

"Земля – ​​это последнее, что осталось у людей. И без референдума принимать решение об открытии рынка земли – это преступление перед собственным народом. Есть примеры, как такие законопроекты принимались в других странах. Есть хорошие примеры, есть – плохие, но люди должны понимать, что принимает парламент. Есть законопроект авторства нашей партии, зарегистрированный в Верховной Раде, которым запрещается снятие моратория на куплю-продажу земли без установления результатов общенационального референдума. И мы будем настаивать, чтобы он был рассмотрен. Мы не позволим этим комедийным актерам во власти принимать решения в угоду транснациональным корпорациям, а не украинскому народу. У нас будет жесткая борьба за украинскую землю, готовьтесь все, чтобы ее отстаивать, потому что иначе останемся без земли", – подчеркнул Бойко.

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