К 75-летию освобождения Украины от нацистов Интер покажет военные фильмы

Кадр из фильма "Ни шагу назад". Фото: пресс-служба

Кадр из фильма "Ни шагу назад". Фото: пресс-служба

В этом году 28 октября исполняется 75 лет со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. В субботу, 2 ноября, на телеканале "Интер" – спецпрограммирование, посвященное этой дате. Телеканал опубликовал список знаменитых фильмов, которые покажет зрителям с 28 октября по 3 ноября.

В 10:00 в эфир выйдет спецпроект "Освобождение". Зрители увидят эксклюзивные сюжеты об исторических сражениях на территории нашей страны: о битве за Киев, об освобождении Харькова, Одессы, Винницы, Днепропетровска. А также истории о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, которые освобождали Украину.

В 11:10 "Интер" покажет премьеру документального проекта собственного производства "Жуков. Первый Украинский" – о легендарном полководце, маршале Победы, который сыграл важнейшую роль в освобождении нашей Родины от нацистов.

В 12:00 смотрите знаменитый кинофильм Леонида Быкова "Аты-баты, шли солдаты…" – о том, как восемнадцать человек из комсомольского взвода остановили колонну фашистских танков.

В 13:50 на "Интере" – 6-серийная военная драма "Ни шагу назад!" о девушках-диверсантках, юность которых прошла на войне.

А в 20:30 канал покажет большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех" с участием популярных украинских артистов.

Также Интер покажет премьеру - немецкую биографическую драму "Графитовое сердце"

В воскресенье, 3 ноября, в 16:10 в эфире "Интера" – премьера немецкой биографической драмы "Графитовое сердце" (оригинальное название – Ottilie von Faber-Castell). Этот двухсерийный фильм рассказывает историю сильной женщины, опередившей свое время, – Оттилии фон Фабер-Кастел, наследницы крупной карандашной фабрики.

События разворачиваются в Германии, в конце 19 века. Владелец карандашной фабрики Лотар фон Фабер назначает своей наследницей 16-летнюю внучку Оттилию. Предприниматель уверен в талантах и решимости молодой женщины. Но такое решение фон Фабера негативно воспринимается как сотрудниками фабрики, так и семьей. Ведь в то время женщина во главе компании – явление редкое и необычное. Девушка понимает: чтобы достичь успеха в мире, где правят мужчины, ей нужно узнать как можно больше о карандашном бизнесе – от производства до маркетинга. Сможет ли Оттилия преодолеть неприятие общества и семьи, которые не были готовы к тому, что им придется иметь дело с такой амбициозной и независимой женщиной? Кроме того, Оттилия оказывается перед непростым личным выбором: выгодно выйти замуж за перспективного графа Александра Кастелл-Рюденхаузена или связать свою жизнь с бароном Филиппом фон Бранд Найдштайном, которого она любит?

Сценарий драмы "Графитовое сердце" написан по мотивам биографического романа писательницы Асты Шейб – "Украшение в своем доме. История Оттилии фон Фабер-Кастелл". Режиссером и сценаристом фильма выступила Клаудия Гарде. Главные роли в картине сыграли Кристин Сюков, Мартин Вуттке, Йоханнес Цирнер, Ханнес Вегенер.

Также в программу войдут проекты телеканала.

Ток-шоу "Полезная программа".

Со вторника по пятницу в 10:00 смотрите на телеканале "Интер" новые выпуски ток-шоу "Полезная программа".

Во вторник, 29 октября, в 10:00 на "Интере" выйдет выпуск ток-шоу, посвященный сливам.

В среду, 30 октября, в 10:00 на "Интере" – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе паштета.

В четверг, 31 октября, в 10:00 на "Интере" – программа о капусте.

А в пятницу, 1 ноября, в 10:00 в эфир "Интера" выйдет выпуск "Полезной программы" о сосисках.

Также можно будет увидеть программу "Готовим вместе" с тематикой - "Рагу"

В субботу, 2 ноября, в 09:00 смотрите на телеканале "Интер" новый выпуск кулинарного проекта "Готовим вместе", посвященный рагу.

Питательное, несложное в приготовлении и, главное, очень вкусное – все это можно сказать о рагу. Оно считается универсальным блюдом в любой кухне мира. В новом выпуске "Готовим вместе" шеф-повар Андрей Дромов поделится тремя оригинальными рецептами рагу, а ведущий Андрей Доманский расскажет о происхождении этого блюда и проведет небольшую гастрономическую экскурсию по Франции, Грузии и Ирландии.

В меню этой программы: рагу фин; чахохбили с курицей; ирландское рагу из баранины на пиве.

В воскресенье, 3 ноября, в 09:00 зрители "Интера" увидят новый выпуск кулинарного проекта "Готовим вместе", тема которого – блюда из тыквы.

Тыква ценится во многих странах мира не только за вкусовые качества. А еще за то, что это диетический и очень полезный продукт: в тыкве содержится много клетчатки и каротина.

В меню этой программы: салат с печеной тыквой, фетой, тыквенными семечками и орехами; сладкие оладьи из печеной тыквы; ризотто с печеной тыквой и голубым сыром.

Программа "Орел и решка. Чудеса света" покажет выпуск про Новую Гвинею.

В воскресенье, 3 ноября, в 10:00 на телеканале "Интер" – новый интригующий выпуск проекта "Орел и решка. Чудеса света". Ведущие Антон Зайцев и Алина Астровская отправятся на поиски приключений в один из самых отдаленных уголков планеты, чтобы познакомиться с миром папуасов и их леденящими душу обрядами.

В Тихом океане между Австралией и Азией есть огромный остров – Новая Гвинея. Он поделен между двумя государствами: восточная часть принадлежит Папуа Новой Гвинее, а западная – Индонезии. В индонезийской части туристу путешествовать безопаснее, поэтому путешественники отправятся на крайний запад острова, в город Соронг. Откуда на пароме переплывут на дикие райские острова под названием Раджа Ампат.

Что увидят ведущие "Орла и решки" во время своего путешествия? Кто из них отправится на поиски последнего Рая на земле? А кто осмелится провести ночь с папуасами-каннибалами?

В воскресенье, 3 ноября, в 11:00 на телеканале "Интер" – новый выпуск проекта "Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков". На этот раз любимые ведущие тревел-шоу Настя Ивлеева и Андрей Бедняков отправились в одну из самых бюджетных стран Восточной Европы – Румынию. Эта страна известна легендами о кровожадном вампире графе Дракуле и деяниях диктатора Николая Чаушеску.

Приехав в столицу, город Бухарест, турист со ста долларами сможет позволить себе многое. Этих денег ему хватит и на обед в помпезном ресторане, и на поездки в такси, и на множество интересных развлечений. А путешественник с неограниченным бюджетом в Румынии устроит себе настоящий дракульный уикенд: он познакомится со знаковыми местами, которые так или иначе связаны с главным вампиром человечества.

Зрителей ожидает необычайный румынский колорит, захватывающие красоты карпатских гор и, конечно же, искрометный юмор Насти Ивлеевой и Андрея Беднякова. Не пропустите 3 ноября в 11:00 на "Интере" – самый "кровожадный" выпуск "Орла и решки".

Также в субботу, 2 ноября, в 13:50 в эфире телеканала "Интер" – 6-серийная военная драма "Ни шагу назад!".

В воскресенье, 3 ноября, в 22:35 в эфире телеканала "Интер" – мелодрама "Все возможно".