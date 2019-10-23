Британка случайно узнала о раке груди на туристическом аттракционе

41-летняя британка Бел Джилл случайно узнала, что у нее рак груди, после посещения туристического аттракциона в Эдинбурге. Об этом сообщает "ВВС Украина".

Женщина рассказывает, что в мае она с семьей приехала в Эдинбург и посетила одну из местных достопримечательностей - музей Camera Obscura and World of Illusions.

В одной из комнат она прошла мимо тепловизионной камеры, которая служила своеобразным аттракционом для туристов, и заметила, что участок в районе ее груди окрашен в другой цвет, чем все ее тело.

Вскоре после этого она обратилась к врачу, и тот диагностировал женщине рак груди на начальной стадии.

Раковые клетки растут и множатся очень быстро. Прилив крови и метаболизм в раковой опухоли выше, а это в свою очередь, приводит к повышению температуры в этой области: именно это позволило зафиксировать аномалию тепловизионной камере.

Джилл вспоминает, что в тот день так же, как и другие посетители музея, прошлась по комнате с тепловизором вместе с семьей.

"Мы вошли, начали махать руками и смотрели на изображения, которые выходили. Я заметила какое-то пятно в районе груди. Мы подумали, что это как-то странно, посмотрели на всех других людей - ни у кого такого не было. Я сфотографировалась, и мы пошли дальше наслаждаться музеем", - говорит женщина.

Лишь через несколько дней, уже вернувшись домой, Джилл просматривала фотографии из поездки и увидела тот самый снимок.

Она начала искать информацию о возможных причинах необычного эффекта на фото в интернете, когда у нее появились первые подозрения. Впоследствии она обратилась к врачу, который диагностировал ей рак молочной железы.

С тех пор женщина перенесла две операции - в частности, мастэктомию (операция по удалению молочной железы). Недавно ей сообщили, что для успешного лечения ей не придется проходить через химиотерапию и лучевую терапию - все благодаря тому, что болезнь обнаружили на начальной стадии.

"Без этой камеры я бы никогда не узнала о проблеме. Знаю, что камера предназначена совсем не для этого, но для меня это был поход в музей, который изменил мою жизнь", - говорит женщина.