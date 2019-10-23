"Звездные войны" кончились, а Милованов признался, что он дебил

Встречайте на этой неделе новую купюру в 1000 грн. Это лишь $40, но все же облегчит перевозку крупных сумм наличных. Порошенко боялся выпускать новую купюру, чтоб не было заметно, как он с Гонтаревой обвалили курс национальной валюты.



Министр экономики признался, что он дебил. "Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно же", - сказал Милованов в ответ на комментарий олигарха Коломойского. В стране, где комик стал президентом, очень высокий стандарт юмора. У Милованова не получается шутить. Да и успехов в экономике пока не видно.



После поднятия цен на газ на 20% уже с 1 ноября, "Нефтегаз" нашел куда слить лишние деньги - на антикоррупционные расследования. На эти цели компания потратит 65 млн грн. То есть каждый день в течение года "Нефтегаз" будет тратить 180 тыс. грн на некие расследования. Похоже им было мало скандала с гигантскими премиями Коболеву и руководству в $47 млн.



В Киеве - туман. Утром отменили рейсы из Жулян, а вечером - не выпускали пассажиров из самолетов в Борисполе из-за сильного запаха амиака, которым удобрили соседние поля. Будьте осторожны, если планируете вылеты на осенние каникулы.



Помните длиннющий пресс-марафон Зеленского в Киевфудмаркете? Совладельца заведения арестовали. Подозревают, что воровал в "Укрзализныце".



У НАБУ наконец появились вопросы к Порошенко. Подозревают, что его администрация давила на НАПК во время проверки деклараций.



Раньше Порошенко преследовала лишь ГБР. Сегодня директор ГБР Труба пожаловался на общественный совет при Бюро. Туда избрали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере и теперь этот подозреваемый будет контролировать следователей. Отличный общественный контроль получился! Кому руку целовать?



Минсоцполитики начало проверять материально-бытовые условия получателей субсидий. Инспектор может нагрянуть в первые 30 дней после подачи заявки. И если увидит "излишества" - может лишить субсидии.



Посмотрите видео нового украинского оружия - дрон летит на 30 км и стреляет 10 кг снарядом.



Кличко так и не смог избавиться от жетончиков в киевском метро. Им продлили жизнь еще на год. И еще год будет жить рагульское правило "1 жетон в 1 руки". Так Кличко точно выборы не выиграет.



Вышел новый трейлер "Звездных войн". 9 серия заканчивает 50-летнюю киносагу. В кино - уже на Рождество.



Завтра начнется похолодание, обещают синоптики.



Kiss peace love

Денис Иванеско