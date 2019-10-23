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23 октября 2019, среда, 07:00 292 Мнение
Общество 2019-10-23T07:00:02+03:00
Українські Новини
"Звездные войны" кончились, а Милованов признался, что он дебил

"Звездные войны" кончились, а Милованов признался, что он дебил

Нефтегаз, Звездные войны, Укрзализныця, Прогноз погоды, Тимофей Милованов, Роман Труба, ГБР, Петр Порошенко, погода в Украине

Встречайте на этой неделе новую купюру в 1000 грн. Это лишь $40, но все же облегчит перевозку крупных сумм наличных. Порошенко боялся выпускать новую купюру, чтоб не было заметно, как он с Гонтаревой обвалили курс национальной валюты.

 
Министр экономики признался, что он дебил. "Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно же", - сказал Милованов в ответ на комментарий олигарха Коломойского. В стране, где комик стал президентом, очень высокий стандарт юмора. У Милованова не получается шутить. Да и успехов в экономике пока не видно.
 
После поднятия цен на газ на 20% уже с 1 ноября, "Нефтегаз" нашел куда слить лишние деньги - на антикоррупционные расследования. На эти цели компания потратит 65 млн грн. То есть каждый день в течение года "Нефтегаз" будет тратить 180 тыс. грн на некие расследования. Похоже им было мало скандала с гигантскими премиями Коболеву и руководству в $47 млн.
 
В Киеве - туман. Утром отменили рейсы из Жулян, а вечером - не выпускали пассажиров из самолетов в Борисполе из-за сильного запаха амиака, которым удобрили соседние поля. Будьте осторожны, если планируете вылеты на осенние каникулы.  
 
Помните длиннющий пресс-марафон Зеленского в Киевфудмаркете?  Совладельца заведения арестовали. Подозревают, что воровал в "Укрзализныце".
 
У НАБУ наконец появились вопросы к Порошенко. Подозревают, что его администрация давила на НАПК во время проверки деклараций.
 
Раньше Порошенко преследовала лишь ГБР. Сегодня директор ГБР Труба пожаловался на общественный совет при Бюро. Туда избрали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере и теперь этот подозреваемый будет контролировать следователей. Отличный общественный контроль получился! Кому руку целовать?
 
Минсоцполитики начало проверять материально-бытовые условия получателей субсидий. Инспектор может нагрянуть в первые 30 дней после подачи заявки. И если увидит "излишества" - может лишить субсидии.
 
Посмотрите видео нового украинского оружия - дрон летит на 30 км и стреляет 10 кг снарядом.

Кличко так и не смог избавиться от жетончиков в киевском метро. Им продлили жизнь еще на год. И еще год будет жить рагульское правило "1 жетон в 1 руки". Так Кличко точно выборы не выиграет.
 
Вышел новый трейлер "Звездных войн". 9 серия заканчивает 50-летнюю киносагу. В кино - уже на Рождество.
 
Завтра начнется похолодание, обещают синоптики.

Kiss peace love
Денис Иванеско

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