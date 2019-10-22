Самая громкая птица в мире перекричала гром и реактивный самолет

Ученые определили нового рекордсмена по громкости пения среди птиц. Бразильская птица одноусый звонарь обогнал своего предшественника - крикливую сорокопутовую пиху - на 9 децибел, сообщает журнал Current Biology.

Пение звонаря достигает максимальной громкости в 125 дБ — это на 5 дБ громче реактивного двигателя. Самцы напевают арии прямо перед самками, и тем приходится отпрыгивать, чтобы не оглохнуть. До сих пор самой громкой птицей считалась крикливая сорокопутовая пиха из долины Амазонки. Одноусый звонарь — ее родственник.

Американские и бразильские зоологи определили громкость пения птиц с помощью шумомера. Они также обнаружили, что в репертуаре звонаря — два типа песен, и самая громкая звучит примерно один раз из шести.

Ученые полагают, что петь так громко звонарю помогает очень широкий рот — птицы из его семейства питаются крупными плодами деревьев. Чтобы выдать громкий звук, птица набирает большой объем воздуха, а потом резко выбрасывает его наружу. Но крикливые звонари не поют долго: их песни очень короткие.

Болевой порог громкости для человеческого уха составляет примерно 130-140 децибел. Удары отбойного молотка на близком расстоянии достигают 120 децибел, шум лопастей вертолета – около 110 децибел, раскат грома – около 100. Видео представлено в безопасном для человеческого слуха виде.

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