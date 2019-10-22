подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Самая громкая птица в мире перекричала гром и реактивный самолет
22 октября 2019, вторник, 21:46 627
Жизнь 2019-10-22T21:47:12+03:00
Українські Новини
Самая громкая птица в мире перекричала гром и реактивный самолет

Самая громкая птица в мире перекричала гром и реактивный самолет

Животные, Бразилия, Птица, Реактивный самолет

Ученые определили нового рекордсмена по громкости пения среди птиц. Бразильская птица одноусый звонарь обогнал своего предшественника - крикливую сорокопутовую пиху - на 9 децибел, сообщает журнал Current Biology.

Пение звонаря достигает максимальной громкости в 125 дБ — это на 5 дБ громче реактивного двигателя. Самцы напевают арии прямо перед самками, и тем приходится отпрыгивать, чтобы не оглохнуть. До сих пор самой громкой птицей считалась крикливая сорокопутовая пиха из долины Амазонки. Одноусый звонарь — ее родственник.

Американские и бразильские зоологи определили громкость пения птиц с помощью шумомера. Они также обнаружили, что в репертуаре звонаря — два типа песен, и самая громкая звучит примерно один раз из шести.

Ученые полагают, что петь так громко звонарю помогает очень широкий рот — птицы из его семейства питаются крупными плодами деревьев. Чтобы выдать громкий звук, птица набирает большой объем воздуха, а потом резко выбрасывает его наружу. Но крикливые звонари не поют долго: их песни очень короткие.

Болевой порог громкости для человеческого уха составляет примерно 130-140 децибел. Удары отбойного молотка на близком расстоянии достигают 120 децибел, шум лопастей вертолета – около 110 децибел, раскат грома – около 100. 

Видео представлено в безопасном для человеческого слуха виде.

Как сообщали Українські Новини, появилось видео с туканом, возомнившим себя домашним котиком. Ранее на австралийском побережье ученые нашли древнейшие следы пернатых мелового периода.

Больше новостей о: Животные Бразилия Птица Реактивный самолет

Архив
Новости
Бойко в Марьинке пообещал возобновить вещание украинских телеканалов 22:03
Спустя 4 года еврокомиссия признала готовность Хорватии присоединиться к Шенгену 21:44
Минобороны уволило Матиоса с военной службы 21:25
Ученые случайно наткнулись на давно затерянный "золотой город" Эльдорадо 21:23
Более 50 слонов погибло голодной смертью в крупнейшем национальном парке Зимбабве 21:07
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины, - СМИ 11:31
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok