подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 октября 2019, вторник, 16:26 31
Силовые структуры 2019-10-22T16:27:48+03:00
Українські Новини
На киевской автомойке угнали иномарку

На киевской автомойке угнали иномарку

Киев, Угон, Автомойка, Нацполиция, Иномарка
Угнанный автомобиль. Фото: Нацполиция
Угнанный автомобиль. Фото: Нацполиция

Правоохранительными оргнами был задержан работник автомойки, который в нетрезвом состоянии похитил иномарку клиента. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве. 

В полицию обратился киевлянин, мимо которго на большой скорости проехала машина, из салона которой выпала спортивная сумка с документами.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Деснянского управления полиции Юрия Герасименко, с помощью этих документов полицейские установили настоящего владельца иномарки, а затем разыскали и задержали угонщика.

"Житель Лесного массива решил сделать комплексную мойку автомобиля и на сутки оставил ее на станции технического обслуживания. Однако один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на иномарке, но во время движения не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца. После прогулки по улицам района он вернул авто на станцию, где мы в дальнейшем обнаружили ее с многочисленными повреждениями", - рассказал Юрий Герасименко.

Угнанный автомобиль. Фото: НацполицияЦарапины на автомобиле. Фото: Нацполиция

Работник мойки оказался уроженцем Полтавской области. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области разоблачили группу угонщиков элитных авто. Ранее об угоне своей Audi Q7 сообщил вратарь ФК "Шахтер" Андрей Пятов

Также стало известно, где и какие марки автомобилей воруют чаще всего.

Больше новостей о: Киев Угон Автомойка Нацполиция Иномарка

Архив
Новости
Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому 16:45
В Сумах пассажир стрелял в таксиста.Скриншот:youtube/ЧП.INFO
В Сумах пассажир расплатился с таксистом пулями вместо наличных 16:33
На киевской автомойке угнали иномарку 16:26
Советник Гончарука Мушак не ожидает повышенного интереса иностранцев к покупке сельхозземель 16:21
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей 16:14
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона 13:29
Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта: Wizz Air не пустил их на рейс 09:22
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА 19:02
Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины, - СМИ 11:31
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok