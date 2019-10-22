На киевской автомойке угнали иномарку

Правоохранительными оргнами был задержан работник автомойки, который в нетрезвом состоянии похитил иномарку клиента. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

В полицию обратился киевлянин, мимо которго на большой скорости проехала машина, из салона которой выпала спортивная сумка с документами.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Деснянского управления полиции Юрия Герасименко, с помощью этих документов полицейские установили настоящего владельца иномарки, а затем разыскали и задержали угонщика.

"Житель Лесного массива решил сделать комплексную мойку автомобиля и на сутки оставил ее на станции технического обслуживания. Однако один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на иномарке, но во время движения не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца. После прогулки по улицам района он вернул авто на станцию, где мы в дальнейшем обнаружили ее с многочисленными повреждениями", - рассказал Юрий Герасименко.

Царапины на автомобиле. Фото: Нацполиция

Работник мойки оказался уроженцем Полтавской области. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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