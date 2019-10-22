Бывший президент США 95-летний Картер госпитализирован после падения в своем доме

39-й президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер в 95-летнем возрасте госпитализирован с переломом таза. Он упал в своем доме в городе Плейнс штат Джорджия. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на Associated Press.

Журналисты сообщают, что он находится в бодром расположении духа и с нетерпением ждет возвращения домой.

Бывший президент уже падал в октябре, после чего врачи наложили ему 14 швов. Джимми Картер появился на мероприятии уже на следующий день после этого инцидента, однако взял с собой трость.

Пресс-секретарь Центра Картера Дина Конгилео описала нынешний перелом как незначительный. Отмечается, что это уже третий подобный инцидент с ним за несколько месяцев.

Джимми Картер - самый старый из ныне живущих бывших президентов США. Он и 92-летняя Розалинн недавно стали самой долгоживущей "первой парой" с более чем 73 годами совместной семейной жизни. Он был президентом США с 1977 по 1981 годы.

Фото: Twitter/ Jimmy Carter Library

В 1978 году на встрече в Кэмп-Дэвиде под его председательством президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин договорились о мире, взаимном признании и передаче Египту Синайского полуострова. Это завершило серию из четырех египетско-израильских войн.

Также Картер продолжил переговоры об ограничении стратегических вооружений с СССР и в 1979 году подписал с Леонидом Брежневым договор ОСВ-2. В историю вошел знаменитый поцелуй двух лидеров на церемонии подписания этого соглашения, воспринимавшийся как акт советско-американского примирения.



Как сообщали Українські Новини, в 2010 году Картера госпитализировали в больницу с расстройством желудка.