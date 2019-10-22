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  • Ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию, - Фесенко
22 октября 2019, вторник, 15:42 757
Экономика 2019-10-22T15:42:50+03:00
Українські Новини
Ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию, - Фесенко

Ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию, - Фесенко

Реприватизация, Владимир Фесенко

Игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. О планах успешного проведения приватизации в следующем году можно забыть. Об этом написал политолог Владимир Фесенко на своей страничке в Facebook.

Политолог напомнил, что уже почти три года продолжается эпопея вокруг реприватизации "Укртелекома", что может негативно отразиться на новой большой приватизации, которую власть намерена провести в 2020 году.

"Игры с реприватизацией могут принести государству не столько прибыль, сколько убытки.  В ходе возврата в госсобственность "Укртелекома" государство получает в пользование актив, который аналитики оценивают в $500 млн. При этом оно обязано изыскать в бюджете: $1,3 млрд для выплаты нынешнему владельцу предприятия, а также сумму на возможную ему компенсацию. Вряд ли здесь есть выгода для государства. А вот коррупционный интерес для высокопоставленных чиновников может проявиться. Но главная проблема в другом – от всей этой истории может пострадать инвестиционный имидж Украины, и тогда все планы о 50 млрд прямых иностранных инвестиций могут оказаться банальной "маниловщиной", - написал Фесенко. 

По его мнению, говорить о реприватизации в период старта нового этапа приватизации – это безумие, иностранные инвесторы просто не придут в страну при таких  условиях.

"С одной стороны, Президент и Кабмин анонсируют старт большой приватизации, с другой стороны, Фонд госимущества говорит о возможной реприватизации. Не нужно быть экономистом, чтобы понимать: ни один иностранный инвестор не зайдет в страну, где даже вокруг давно и успешно приватизированных предприятий (как-то Укртелеком и Криворожсталь) после стольких лет возникают реприватизационные дискуссии", - подчеркнул Фесенко.

Напомним, в истории Украины из крупных предприятий реприватизированы были, как минимум, три компании: "Криворожсталь", "Никопольский завод ферросплавов" и "Никопольский южно-трубный завод". Реприватизация "Криворожстали" была единственной удачной - предприятие повторно продали в 5,7 раза дороже, чем в первый раз. Два других предприятия вследствие реприватизационных процессов попали в изнурительные судебные разбирательства, которые в итоге стали одной из причин плачевного состояния дел в компаниях вплоть до банкротства и ликвидации ("Никопольский южно-трубный").

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