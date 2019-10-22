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  • Сергей Щербина: Милованову следовало бы уволиться, порекомендовав президенту найти нового министра и новых друзей
22 октября 2019, вторник, 13:58 145 Мнение
Политика 2019-10-22T14:01:42+03:00
Українські Новини
Сергей Щербина: Милованову следовало бы уволиться, порекомендовав президенту найти нового министра и новых дру

Сергей Щербина: Милованову следовало бы уволиться, порекомендовав президенту найти нового министра и новых друзей

Валерия Гонтарева, Сергей Щербина, 95 квартал, Тимофей Милованов, Игорь Коломойский

Свою точку зрения на открытую дискуссию, которая развернулась между министром развития экономики Тимофеем Миловановым, который заявил, что не обижается на олигарха Игоря Коломойского, который 21 октября назвал его дебилом и посоветовал уйти в отставку из-за "шутки" "95 Квартала" над экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, высказал журналист Сергей Щербина. Соответсвующий пост он разместил на персональной странице в социальной сети Facebook

"Я очень извиняюсь, но реакция Милованова "да, я дебил, хахаха, говорил с Юзиком, мы видим дискуссию в свободном обществе", - это выше моего понимания.

Нормальному человеку следовало бы уволиться, порекомендовав президенту найти нового министра и новых друзей. Но нет. Будем лить воду, глупо хихикать и рассказывать о высокой миссии. Теряя остатки даже самоуважения.

А ведь на то и расчет был. Это такая своеобразная управленческая модель. Не правительство, а праздник", - заметил Сергей Щербина.

Больше новостей о: Валерия Гонтарева Сергей Щербина 95 квартал Тимофей Милованов Игорь Коломойский

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