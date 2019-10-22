Свою точку зрения на открытую дискуссию, которая развернулась между министром развития экономики Тимофеем Миловановым, который заявил, что не обижается на олигарха Игоря Коломойского, который 21 октября назвал его дебилом и посоветовал уйти в отставку из-за "шутки" "95 Квартала" над экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, высказал журналист Сергей Щербина. Соответсвующий пост он разместил на персональной странице в социальной сети Facebook

"Я очень извиняюсь, но реакция Милованова "да, я дебил, хахаха, говорил с Юзиком, мы видим дискуссию в свободном обществе", - это выше моего понимания.

Нормальному человеку следовало бы уволиться, порекомендовав президенту найти нового министра и новых друзей. Но нет. Будем лить воду, глупо хихикать и рассказывать о высокой миссии. Теряя остатки даже самоуважения.

А ведь на то и расчет был. Это такая своеобразная управленческая модель. Не правительство, а праздник", - заметил Сергей Щербина.