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22 октября 2019, вторник, 10:18 339 Мнение
Политика 2019-10-22T10:20:40+03:00
Українські Новини
Николай Скорик: Гонтарева получила то, что заслужила

Николай Скорик: Гонтарева получила то, что заслужила

95 квартал, Николай Скорик, Хор Веревки

Свою точку зрения на скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг выступление артистов Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Григория Веревки в концерте "Квартала 95", публично высказал народный депутат Николай Скорик. Своим мнением по этому поводу нардеп поделился на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Мне песня не понравилась. На мой взгляд, перебор. Но, как ни странно, мне близки оценки личностных качеств, данные Игорем Валерьевичем некоторым должностным лицам и констатация того, что это юмор и цензуры у нас вроде как нет. Гонтарева получила то, чего заслужила. А мы ту власть, за которую голосовали. Квартал с 20-го мая - это не актёрский коллектив. Это действующая власть. Если б такое сделали, скажем, на 112-м, его б на второй день закрыли за разжигание ненависти. Вопрос не в том, какая Гонтарева. Сгоревшего дома, я уверен, ей желали многие вкладчики. Вопрос в том, что такой уровень самоцензуры у власти. И прекратите дёргать хор!!! Он-то точно - ни при чем", - отметил Николай Скорик.

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