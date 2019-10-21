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  • Возле Абу-Даби обнаружили старейшую в мире жемчужину
21 октября 2019, понедельник, 18:55 25
Жизнь 2019-10-21T18:56:15+03:00
Українські Новини
Возле Абу-Даби обнаружили старейшую в мире жемчужину

Возле Абу-Даби обнаружили старейшую в мире жемчужину

ОАЭ, Абу-Даби, Жемчужина, Остров Марава, Старая жемчужина
Жемчужина. Фото: pixabay
Жемчужина. Фото: pixabay

На острове недалеко от Абу-Даби обнаружили самую старую в мире жемчужину. Ее возраст 8 тысяч лет, сообщает "BBC".

Жемчужину нашли во время раскопок на острове Марава, что также выявило самую раннюю архитектуру в ОАЭ.

По словам властей, открытие доказало, что жемчуг был продан в регионе со времен неолита.

Сообщается, что жемчужина будет выставлена ​​в конце этого месяца в Лувре, Абу-Даби.

"Открытие старейшей в мире жемчужины в Абу-Даби проясняет, что значительная часть нашей недавней экономической и культурной истории имеет глубокие корни, уходящие в начало предыстории", - сказал Мохамед Халифа Аль-Мубарак, председатель Абу-Даби. Департамент культуры и туризма.


Как сообщали Українські Новини, в 2013 году нашли жемчужину которая предположительно принадлежала английской королеве Марии I Тюдор (1516—1558), старшей дочери Генриха VIII, вошедшей в историю как Мария Кровавая. 

Ранее в Японии представили 20-килограммовое жемчужное ожерелье длиной 222 метра. 

Кроме того, в Женеве выставили на аукцион ювелирные украшения принадлежавшие королеве Франции Марии-Антуанетте

Больше новостей о: ОАЭ Абу-Даби Жемчужина Остров Марава Старая жемчужина

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