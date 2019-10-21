Конкурс СРП: инвесторы ожидают политических гарантий от Украины

В Верховной раде во время круглого стола обсудили перспективы наращивания добычи собственного газа благодаря соглашениям о разделе продукции (природный газ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.

В экспертном обсуждении приняли участие народные депутаты, заместители министров энергетики и защиты окружающей среды и финансов, представители Агентства США по международному развитию (USAID) и Украинско-американского делового совета (USUBC), а также Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

Как отметил Михаил Даценко (USUBC), деловые круги и международное сообщество оценивают состоявшийся конкурс СРП на 9 участков на суше, как конкурентный и прозрачный. Об этом свидетельствуют результаты конкурса и уровень привлеченных инвесторов.

В то же время эксперт отметил, что любые судебные тяжбы вокруг результатов конкурса на 9 участков будут иметь негативные последствия для репутации Украины и отпугнут уже существующих и потенциальных инвесторов.

"Компании, эксперты, представители посольств сказали – это просто замечательно, что в Украине наконец-то начинается нормальный процесс, когда все довольны результатами и никто ничего не оспаривает. И только мы съездили в Вашингтон, и я снова приехал сюда и узнал, что был суд. К сожалению, в Украине есть репутация среди инвесторов, что могут быть судебные процессы" - отметил он, комментируя вопрос судебного иска компании "Укрнефтебурение" (бенефициары И.Коломойский, В.Хомутынник) к Кабинету министров Украины и Министерству энергетики.

Напомним, 3 октября 2019 года Окружной административный суд г.Киева вынес решение в пользу Частного акционерного общества "ДК "Укрнефтебурение", которым отменил результаты конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на Зиньковскую площадь.

Основанием для отмены результатов конкурса стала отмена судом положения конкурсных условий, позволяющего участвовать в конкурсе компаниям, специально созданным для проекта (SPE), при наличии гарантии материнской компании.

Как отметили на круглом столе эксперты, в проведенных конкурсах СРП на 9 участков большинство участников были именно SPE. Среди победителей конкурсов также значительная часть компаний является SPE (Захиднадрасервис - ООО ВЕЛЛ КО, Sigma Bleyzer и Aspect Energy - Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B.V., ООО ГеоАльянс Партнерство - Geo Alliance Partnership B.V., а также ДТЭК в лице Oil&Gas Overseas Trading B.V. и Нефтегазэксплуатация). Ретроспективно во всех проведенных в Украине конкурсах на заключение СРП также в основном участвовали SPE, включая такие международные компании как Shell, Exxon Mobil, Nafta.

Андрей Жупанин, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отметил риск факторы, связанные с судебными процессами вокруг конкурса СРП.

"Стабильность, отсутствие каких-то таких вещей... обжалований определенных соглашений результатов конкурсов. Соответственно, когда инвестор видит, что он не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство или есть риски. Действительно не всегда могут рассчитывать на объективное судебное разбирательство. И именно реформа судебной системы, правоохранительной системы в комплексе – это реформы, которые нужны Украине для того, чтобы повысить уровень доверия", - подчеркнул Жупанин.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурс по СРП под угрозой срыва из-за возможных судебных процессов. Эксперты отмечали, что огромная территория Украины будет заморожена на время судов и недоступна для освоения с целью добычи природного газа. Цели по наращиванию добычи газа будут не достигнуты.